Jakarta: Band Ungu yang lama vakum di industri musik Indonesia sejak sang vokalis, Pasha 'Ungu' memilih mengabdikan diri sebagai Wakil Wali Kota Palu tak menyurutkan anggota lain untuk terus bermusik. Salah satunya Rowman, penabuh drum band Ungu.



Sebagai musikus yang telah lama bermain di belakang drum, bukan hal mudah jika rutinitas bermusik kemudian berhenti begitu saja.

"Ungu masih baik-baik saja. Gue masih manggung sama mereka. Cuma kan memang waktu ya. Waktu itu, memang kalau hari biasa enggak bisa, bisanya weekend. Daripada bengong ya sudah gue isi dengan ini. Alhamdulillah, buat nambah-nambahin," terang Rowman usai acara perilisan singel perdana The Row di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018."Kalau boleh tambahin, Ungu bisanya cuma weekend. Rowman kan nge-band enggak setahun dua tahun ya, itu sudah kayak jiwa. Kebayang dong yang biasanya kerja terus tiba-tiba stuck. Mungkin ini kayaknya salah ekspresi Rowman juga untuk selalu berkarya bagi musik Indonesia," tambah Ayu, vokalis sekaligus DJ Set The Row.Selain Rowman, personel band Ungu lain Makki, Enda dan Onci pun masing-masing bermusik dengan gaya mereka sendiri. Makki bahkan dikabarkan tengah mempersiapkan proyek film.Sebelumnya, Rowman juga terlibat proyek musik bersama Makki dan Piyu 'Padi' dalam grup The Secret.(ELG)