Aziz Comi, Mantan Personel Payung Teduh Produseri Anov Blues One

Dalam daftar nomor lagu di album kompilasi bertajuk Energy of Asia, penyanyi Via Vallen dengan lagu Meraih Bintang ditempatkan pad…

Pihak promotor Ismaya Live bersama All Star sepakat batal mengundang penyanyi rap dan youtuber Indonesia, Young Lex.

On Off Festival digelar perdana di Indonesia dan akan dihelat selama dua hari pada 11-12 Agustus 2018 di Gandaria City.

agenda musik Selasa, 31 Jul 2018 17:47 Selasa, 31 Jul 2018 17:47

All Star bekerjasama dengan Ismaya Live menggelar On Off Festival, acara perdana bagi para content creator atau pembuat konten ber…