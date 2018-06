Vokalis The Cure Kembali Bergairah Buat Album Baru

Jakarta: Vokalis The Cure, Robert Smith kembali menemukan hasrat untuk membuat album baru. The Cure terakhir kali merilis album pada 2008 yang artinya satu dekade sudah mereka alpa berkarya.



Smith mengungkapkan alasan begitu lamanya The Cure tidak merilis materi baru. Dia berdalih belum menemukan inspirasi yang klik untuk membuat lagu. Namun, sekarang dia menemukan inspirasi itu.



Gairah Smith rupanya muncul lagi setelah dia ikut terlibat dalam Meltdown Festival. Di acara itu, Smith banyak melihat begitu banyak band-band baru yang bagus.



"Aku telah berkomitmen pergi ke studio dan membuat lagu untuk The Cure yang sudah tidak aku lakukan selama 10 tahun," kata Robert Smith seperti dikutip Contactmusic.



"Meltdown telah menginspirasiku untuk melakukan sesuatu yang baru. Aku tertarik dengan antusiasme mereka (band-band baru)," lanjutnya.



Meski begitu bersemangat, musisi 59 tahun ini mengaku dilanda kekhawatiran karena lamanya waktu 'tidur' The Cure. Smith ragu apakah band yang terkenal lewat hit seperti Boys Dont Cry dan Friday I'm in Love itu benar-benar bisa merampungkan album baru. Karena itu, dia belum bisa menjabarkan kapan kira-kira album baru The Cure dirilis.



"Jika tidak berhasil, aku akan sangat kecewa karena itu berarti lagu-lagunya tidak cukup baik," katanya.







(ELG)