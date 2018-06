We The Fest 2018 Rilis Jadwal Lengkap Penampil

Jakarta: Ismaya Live merilis daftar lengkap penampil sekaligus jadwal tampil mereka dalam gelaran festival tahunan bergengsi We The Fest 2018. Acara yang digelar selama tiga hari berturut di JIExpo Kemayoran ini membagikan sejumlah daftar penampil.



Untuk tanggal 20 Juli 2018 daftar penampil spesial yakni James Bay, Alt-J, Nick Murphy FKA Chet Faker diikuti sejumlah penampil lain di antaranya Albert Hammond JR, Louis the Child, Moon Boots, What So Not, GAC, Maliq & D'Essentials, Aydra feat. Prince Husein, Laze, Monkey to Millionaire, Mooner, Neurotic, Nonaria, Patricia Schuldtz feat. Bayu Risa & Yacko, Petra Sihombing, Pijar, Polka Wars, Ramengvrl feat. GBrand & Keilanboi dan Softanimal.

Di hari kedua pada 21 Juli 2018 daftar penampil spesial yaitu Lorde dan Odesza diikuti penampil lain seperti Eric Nam, Honne, Majid Jordan, Medasin, Party Favor, The Sam Willows, Afgan Isyana Rendy, Andien, Barasuara, Efek Rumah Kaca, A. Nayaka & The Blue Room Boys, Bam Mastro, Diskoria, Fun on a Weekend X Emotional All Stars, Mantra Vutura, Matter Mos, Semenjana, Seringai dan W.W feat. Mc Drwe & Soul ID.Pada gelaran hari terakhir yakni 23 Juli 2018 akan dimeriahkan para penampil spesial di antaranya SZA, Miguel, Vince Staples, The Neighbourhood diikuti Basenji, Midnight Fusic, Petit Biscuit, SG Lewis, Dipha Barus, Padi Reborn, White Shoes & The Couples Company, Aben Alter, Greybox & The Standstill Squad, Kimokal, Neonomora, Pee Wee Gaskins, Rayssa Dynta, Teza Sumendra dan Thearosa.Untuk harga tiket masuk dimulai dari kategori harian yang dibanderol seharga Rp600 ribu. Beberapa kategori tiket lain dapat dipantau dan dibeli melalui situs resmi We The Fest 2018.(ELG)