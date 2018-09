Dari Siti Badriah hingga Dipha Barus, Ini Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2018

Jakarta: Malam seremoni Anugerah Musik Indonesia (AMI) ke-21 telah usai digelar di Ecovention Ancol pada Rabu malam, 26 September 2018. Dipha Barus memboyong piala terbanyak dengan kemenangan di tiga kategori.



Acara pengumuman pemenang dibagi ke dalam dua sesi, yaitu off-air dan on-air atau siaran langsung. Sesi off-air berjalan satu jam dan memuat 35 kategori tanpa pidato kemenangan.

Sesi kedua berjalan tiga jam dan memuat 13 kategori kompetisi (awalnya kami salah menyebut 14 kategori) beserta pidato pemenang, pertunjukan musik, dan jeda komersial. Kemudian ada penghargaan prestasi seumur hidup dan penghargaan musisi legendaris.Dipha memboyong tiga piala lewat Decide dan Money Honey - Count Me In. Decide, singel kolaborasi Dipha, Ramengvrl, A Nayaka, dan Matter Mos, menang sebagai karya produksi rap/hip-hop terbaik. Money Honey - Count Me In, singel kolaborasi Dipha dan Monica Karina, menang di kategori karya produksi elektronika dan sekaligus karya produksi terbaik terbaik.Kemenangan terbanyak berikutnya, masing-masing dua piala, diraih Isyana Sarasvati, Marion Jola, Yura Yunita, dan trio GAC. Kemenangan ganda juga diraih sejumlah musisi terkait lewat album Detik Waktu, lagu Lagi Syantik, dan lagu Berani Bermimpi.Berikut daftar lengkap penerima penghargaan AMI 2018 dalam 50 kategori.- Aura Gutawa (Do’a Untuk Orang Tua)- Maisha Kanna (Ibuku Cantik)- Neona (Ada Deh)- Saga (Telur Dadar)- Zara Leola (Liburan)- Andrew Darmoko (Don’t Worry Sahabatku – Clarice Cutie & Estelle)- Chaka Priambudi (Bintang – Luiza Aaliyah)- Erwin Gutawa (Do’a Untuk Orang Tua – Aura Gutawa)- Saga Omar Nagata (Telur Dadar - Saga)- Achdiananti Victoria Achjuman & Figgy Papilaya (Berani Bermimpi - Naura)- Andrew Darmoko (Don’t Worry Sahabatku – Clarice Cutie & Estelle)- Ezra Mandira (Lihatlah Lebih Dekat – Jakarta Movement of Inspiration,- Maisha Kanna & Annisa Haryanti)- Ivan Dewanto (Ibuku Cantik – Maisha Kanna)- Audrey Barus, Audy & Kak Nunuk (Lupa Lagi Lupa Lagi)- Best of 3 (Kuliner Indonesia)- Clarice Cutie & Estelle (Don’t Worry Sahabatku)- Haryanti (Lihatlah Lebih Dekat)- Koki Koki Cilik & Romaria (Oh Senangnya (Dunia Penuh Warna)- All Good - Versi Akustik (Dipha Barus & Nadin)- Izinkanlah (Ita Purnamasari)- Aku Cinta Dia (Rahmania Astrini)- Selamat Pagi (RAN, Maisha Kanna & Lil'li Latisha)- Seandainya Aku Bisa Terbang (The Kadrijimmo)- Friends - Maliq & D’Essentials (Partikelir)- I Do - Melly Goeslaw & Rama Davis (Eifell I’m In Love 2)- Kulari Ke Pantai - RAN (Kulari Ke Pantai)- Kelam Malam - The Spouse (Pengabdi Setan)- Adrian Khalif, Syawaldi Iqbal Siregar, Denis Ligia (Flawless/Merona – Adrian Khalif)- Erdian Aji Prihartanto (Menunggu Kamu - Anji)- Raisa Andriana, Haris Pranowo, Marco Steffiano, Rayendra Sunito (Teduhnya Wanita - Raisa)- Yovie Widianto (Harus Bahagia – Yura Yunita)- Anindyo Baskoro, Ilman Ibrahim Isa, Arya Aditya Ramadhya (Jangan – Marion Jola & Rayi Putra)- Marco Steffiano (Flawless/Merona – Adrian Khalif )- Marco Steffiano & Rayendra Sunito (Teduhnya Wanita – Raisa )- Mohammad Istiqamah Djamad (Di Atas Meja – Payung Teduh)- Adrian Khalif - Flawless/Merona- Afgan - Love Again- Rendy Pandugo - 7 Days- Sal Priadi - Ikat Aku di Tulang Belikatmu- Vidi Aldiano - Tak Sejalan- Andien (Metamorfosa)- Maudy Ayunda (Aku Sedang Mencintaimu)- Raisa (Lagu Untukmu)- Widi Mulia (Wahai Kau Tuan)- Lalahuta (Tunggu Apa Lagi)- Maliq & D’Essentials (Bagaimana Kutahu)- Marion Jola & Rayi Putra (Jangan)- RAN (Kulari Ke Pantai)- Sheila on 7 (Film Favorit)- Sheryl Sheinafia, Rizky Febian, Chandra Liow (Sweet Talk)- 7 Bidadari (Naif)- Dekade (Afgan)- Oxygen (Maudy Ayunda)- Ruang Tunggu (Payung Teduh)- Ambang Christ (Fight For Glory)- Balum (Another Next Time)- Damon Koeswoyo (Sepi)- Maxime Bouttier (Make Your Day)- /rif (Malaikat Kecil)- Grassrock (Damai Indonesiaku)- Gugun Blues Shelter (Sweet Looking Woman)- Marcell & Oddie (Ketika Dunia Berhenti Berputar)- Bertuhan Dengan Marah - Jikunsprain- Candu Baru - Zat Kimia- Life’s Not The Same - Giant Step- Sukma Pieters - Sukma Pieters- Dewi Perssik (Suara Hati)- Erie Suzan (Tak Bisa Melupakanmu)- Ikke Nurjanah (Terhanyut Dalam Kemesraan)- Inul Daratista (Mawar Putih)- Beniqno (Jaga Cinta Kita)- Lesti (Mati Gaya)- Nella Kharisma (Jaran Goyang)- Via Vallen (Jerit Atiku)- Mulan Jameela & Tika Dewi Dewi - Toel Toel- Nella Kharisma & RPH - Sabar Ini Ujian- Nilam Gamma1 & Danang - Panah Asmara- RizkiRidho - Jodoh di Tangan Allah (JODA)- Iyeth Bustami (Doa Ku - Putri)- Mahavira Wisnu Wardhana, Simhala Avadana, Lola Purnama Dewi (Mati Gaya - Lesti)- Rita Sugiarto (Terima Kasihku – Fildan)- Tjahjadi Djajanata & Ishak (Goyang Dua Jari - Sandrina)- Donall Kinan Sammy (Lagi Syantik – Siti Badriah)- Echal Gumilang (Doa Ku - Putri)- Marcell Aulia (Terima Kasihku - Fildan)- Marcell Aulia (Mati Gaya - Lesti)- Barry Likumahuwa (SHRTL)- Demas Narawangsa (Discover)- Indra Lesmana (Mystical Glow)- Krakatau Reunion (Prthvi Mata)- Adikara Fardy (Detik Waktu)- Andien & Tomorrow People Ensemble (Warna-Warna)- Ardhito Pramono (Fake Optics)- Ruth Sahanaya (Gitaku)- Chapter Two - Krakatau Reunion- Rinduku - Ruth Sahanaya- Rumah Batu - Dwiki Dharmawan- Surya Sewana - Indra Lesmana- Agnez Mo (Long As I Get Paid)- Dira Sugandi (Malaikat Kecilku)- Rayssa Dynta (Something About Us)- Teza Sumendra (I Did It)- Aydra & Prince Hussein (Know You Better)- Coldiac (Wreck This Journal)- Emir Hermono & Rayssa Dynta (Call on You)- Isyana Sarasvati & Gamaliel Tapiheru (Terpesona)- Zine (Adeavery)- Idols (Bam Mastro & Matter Mos)- Konon Katanya (Kunto Aji)- Lautan Kenangan (Maliq & D’Essentials)- I Believe in Magic (Abenk Alter)- Tell Me (Jevin Julian)- One (Kimokal & Neonomora)- Mess (Winky Wiryawan, Formatted, Diano)- Keroncong Nangka Kuning (Dian Mita)- Tradisi (Keroncong Musyawarah)- Mardijkers (Krontjong Toegoe)- Keroncong Kemayoran (Mustikara and The Batuan Ethnic Fusion)- Polar Bear (Bam Mastro)- Seperti Rahim Ibu (Efek Rumah Kaca)- Sembunyi (Frau)- Santai (NonaRia)- Rangkum (Polka Wars)- Is It The Answer? (Reality Club)- Burgerkill (Superficial)- Down For Life (Liturgi Penyesatan - versi akustik)- Taring (Slaptika)- Tikam (Mangsa)- A.Nayaka, Laze & Emir Hermono (School)- Laze & Ayub Jonn (Mengerti)- Ramengvrl (Go! I Can Be Your)- Rayi Putra, Ramengvrl & Dmust Akira (Copycat)- Monkey Boots (Menuju Johar Baru)- Sentimental Moods (Lhaiki)- Sunset (Cinta Kita)- The Ikan Bakars (Perbedaan)- Bayu Risa (Katong Dua)- Dwiki Dharmawan & Dewi Gita (Impenan)- Lil Rascal (Medley Ayo Mama Hela Hela Rotan Sajojo)- Pedhier (Medley: Cingcang Keling, Cublak Cublak Suweng, Jangi Janger, Mejangeran, Anging Mammiri)- Ray Shareza (Ketika TanganDan Kaki Berkata)- Ustadz Yuke Semeru (Raja Semesta)- Virgoun with Last Child (Maha Pemilik Hati)- Wali (Bocah Ngapa Yak)- Dua Empat, Dave Rimba & Marini Nainggolan (Christmas Time is Here)- Iwan Hasan & Amelia Ong (Jiwaku Memuliakan Tuhan)- Sari Simorangkir (Kuserahkan Segalanya)- Winny Jessica & Sidney Mohede (Karena Kita (We Are The Reason))- Demas Narawangsa (Discover)- Indra Lesmana (Mystical Glow)- Krakatau Reunion (Prthvi Mata)- Lantun Orchestra (Topeng Monyet)- Twilite Orchestra (Rasa Sayange)- Andre Dunant & Andy /rif (Remember)- Bams (Solo)- Erik Soto & Mylescam (Love Lust and All of The Above)- Mantra Vutura (Un Deux Trois)- RROB & Fiona (Stay With Me)- Andi Bayou (Java War Pt.2)- Bless The Knights (Dunamous)- Gerald Situmorang (Dice)- Ligro (Transisi 2)- Bin Idris (Anjing Tua)- Heidi (Soon Finland)- Matter Halo & Nadin (Teralih)- Rendy Pandugo (By My Side)- Didiet Violin (Midnight Rain)- Lantun Orchestra (Topeng Monyet)- Mustikara and The Batuan Ethnic Fusion (Don Dap Dape)- Sambasunda (Victory)- 5 Romeo (Ceria)- Dekat (Money)- Lingua (Arti Sebuah Keangkuhan)- Trio Lestari (Takdir Itu Kamu)- Heaven (Afgan, Isyana Sarasvati, Rendy Pandugo)- Money Honey - Count Me In (Dipha Barus & Monica Karina)- Decide (Dipha Barus, Ramengvrl, A Nayaka, Matter Mos)- Jangan (Marion Jola & Rayi Putra)- We Don’t - Still Water (Maudy Ayunda & Teddy Adhitya)- Benar Nyata (Nino & Nagita)- Bramastro Sriehutomo Khaeroni / Cubs Club Entertainment (Idols – Bam Mastro & Matter Mos)- Dipha Barus / Pon Your Tone (Money Honey (Count Me In) – Dipha Barus & Monica Karina)- Marco Steffiano & Rayendra Sunito / Juni Records (Teduhnya Wanita - Raisa)- Nikita Dompas / Signature Music Indonesia (Senantiasa - Andien)- Fajar Allanda & Ebenz (Adamtine – Burgerkill)- Gata Mahardika (Nyala – Gardika Gigih)- Riko Novian (Carnaval Genosida – Humiliation)- Sarkodit (Labyrinth – Soft Blood)- Agi Anggadarma & Donny Hardono (Prthvi Mata – Krakatau Reunion)- Ari Renaldi (Aku Sedang Mencintaimu – Maudy Ayunda)- Rayendra Sunito (Gitaku – Ruth Sahanaya)- Yusuf, Gerald Situmorang, Eko Sulistiyo & Rio Ndul (Perkenalan Perdana – Monita Tahalea)- Bam Mastro (Idols)- Monica Karina (Money Honey - Count Me In)- NonaRia (Santai)- Ramengvrl (Go! (I Can Be Your))- Rayssa Dynta (Something About Us)- Reality Club (Is It The Answer?)- Cadence Blue (A.Nayaka - PreachJa Records / Warner Music Indonesia)- Metamorfosa (Andien - Demajors Independent Music Industry)- Prolog (Rayssa Dynta - Double Deer Records)- Rinduku (Ruth Sahanaya - Kariza Music Productions)- Fake Optics (Ardhito Pramono - Sony Music Entertainment Indonesia)- Film Favorit (Sheila on 7 - 507 Records)- Jangan (Marion Jola & Rayi Putra - Universal Music Indonesia)- Teduhnya Wanita (Raisa - Juni Records)(ASA)