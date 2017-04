Cerita Afgan Kembali Gelar Konser Tunggal di Malaysia dan Singapura

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyanyi solo Afgan baru saja menggelar konser Sides di Singapura dan Malaysia, pada 8-9 April lalu. Di Malaysia, Afgan tampil di Persada Johor ICC, sedangkan di Singapura lokasi Mastercard Theaters - Marina Bay Sands dipilih menjadi lokasi konser.



"Boleh dibilang ini konser pertama yang saya jalani 2 hari berturut-turut. Biasanya saya kalau konser selalu ada jeda waktu. Seperti saat Konser Sides di 5 kota di Indonesia, ada jeda beberapa minggu dari satu kota ke kota lainnya. Nah, ini dari Konser di Johor Baru – Malaysia di tanggal 8 April 2017, besoknya ditanggal 9 April 2017 saya dan tim langsung jalan darat menuju Singapura untuk konser di Mastercard Theaters-Singapura. Melelahkan banget memang, tapi seru. Setelah konser suara saya bahkan sempat habis. Ini bener-bener pengalaman baru buat saya," ucap Afgan.

Dalam dua konser itu, Afgan membawakan 20 lagu, ditunjang dengan tata panggung yang modern.“Ini termasuk konser terbesar saya, karena saya membawakan 20 lagu lebih dan tampil full band bersama band saya, The Gandarianz. Selain itu, saya membawa tim produksi sekitar 50 orang dari Jakarta. Hal ini memang sudah saya lakukan di konser-konser saya sebelumnya,” lanjut Afgan.Meski konser mengusung judul Sides, nama album terbaru Afgan, tetapi Afgan membawakan nyaris seluruh lagu-lagu hit di luar album Sides. Lagu hit yang dilantunkan Afgan pada konser itu antara lain Panah Asmara, Sadis, Jodoh Pasti Bertemu, Terima Kasih Cinta. Sedangkan dari album Sides, track Knock Me Out, Jalan Terus, dan Ku Dengannya Kau Dengan Dia dibawakan Afgan.Dalam kesempatan itu Afgan juga tampil kolaborasi dengan penyanyi rap asal Malaysia, SonaOne.Saat ini Afgan cukup sering tampil di Malaysia. Konser Sides pernah digelar Afgan sebelumnya di Dewan Merdeka-Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), Malaysia, pada 3 September 2016. Kemudian konser yang sama juga digelar di Stadium Bandaraya Miri, Sarawak, Malaysia, pada 24 Desember 2016. Sedangkan di Singapura, konser Sides pernah digelar di Esplanade Concert Hall, pada 20 November 2016."Saya senang banget dengan respons mereka terhadap lagu-lagu saya. Itu artinya mereka mencintai musik Indonesia. Dan karya-karya musisi Indonesia berarti sudah sangat bagus dan enggak kalah bagusnya dengan musisi luar negeri," tutup Afgan.(DEV)