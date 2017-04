Baru Bersolo Karier, Harry Styles Diterpa Tuduhan Plagiat

Metrotvnews.com, Jakarta: Harry Styles resmi bersolo karier setelah grup One Direction vakum. Namun, baru satu pekan menjajal karier solo, Harry Styles sudah diterpa tuduhan tak sedap.



Harry menjalani debutnya di televisi sebagai artis solo pada acara Saturday Night Live pekan lalu. Dia tampil membawakan hit pertamanya Sign of the Times dan Ever Since New York.

Lagu kedua menuai kontroveri karena salah satu bagiannya dianggap menjiplak lagu Baby Blue dari band rock tahun 1970-an, Badfinger. Pembicaraan tentang tuduhan plagiat lagu Harry Styles bahkan sempat menjadi trending topik di Twitter.Pihak Harry Styles belum menanggapi tuduhan banyak pengguna media sosial itu. Hal sama juga dilakukan pihak Badfinger atau kuasa. Mereka belum memberikan respons terhadap hal ini."Dia benar-benar bangga dengan materi lagu barunya dan dituduh mencuri riff gitar (lagu lain) akan benar-benar menyakitkan," ujar seorang sumber seperti dikutip Aceshowbiz.Sebelum tuduhan plagiarisme mencuat, lagu Ever Since New York memang sudah mencuri perhatian para penggemar. Mereka yakin, lagu ini dibuat Harry karena terinspirasi mantan kekasihnya, Taylor Swift.Sejak memutuskan bersolo karier, Harry memang pernah mengisyaratkan jika materi lagunya akan berbeda dengan One Direction. Untuk album perdananya nanti, Harry mengisyaratkan banyak memasukkan unsur musik rock ballad era 1980-an.(ELG)