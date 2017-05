Niall Horan Bicara Reuni One Direction

Metrotvnews.com, Jakarta: Salah satu personel One Direction, NIall Horan, memberi harapan akan reuni boy band yang vakum sejak tahun 2015 itu.



Niall berpendapat bila One Direction reuni, mereka akan merekam album untuk mentor mereka, Simon Cowell.

“Kami sangat dekat dengan Simon selama bertahun-tahun dan telah meraih banyak kesuksesan bersama. Saya hanya merasa ingin merasakan penyegaran. Saya cukup lama berada di label (milik Simon), saya ingin memperluas pengalaman dan mencoba hal baru. Kami berdua (Niall dan Simon) tahu akan hal itu dan saat One Direction kembali, kami masih akan merekam album,” kata Niall kepada The Sun.Seperti diketahui, banyak penggemar yang menduga-duga soal hubungan antara para personel One Direction dengan Simon Cowell.Simon Cowell adalah sosok penting yang berjasa terhadap kelahiran One Direction. Namun saat grup ini vakum, beberapa personel memilih “meninggalkan” Simon dengan bergabung di label lain.Niall sendiri memilih Capitol Records, sementara Simon memiliki label Syco Records yang juga menaungi One Direction.Soal waktu reuni, Niall tidak bisa memastikan. Namun dia memberikan kemungkinan hal itu terwujud setelah masing-masing personel selesai dengan proyek solo mereka.“Kalian tahu saya harus menyelesaikan tur (solo), Harry juga kemungkinan harus melakukan hal sama, begitu juga dengan Liam dan Louis. Mungkin (butuh waktu) satu tahun. Tergantung waktu.Kemudian Niall disinggung soal kemungkinan Zayn Malik, personel yang telah keluar, ikut bergabung dalam reuni mereka.“Lagi-lagi, kami belum membicarakan itu dan saya yakin penggemar akan sangat senang jika itu terjadi, dan jika (Zayn ikut reuni) tentu akan sangat menyenangkan, tapi lagi-lagi saya tidak tahu,” kata Niall.(ELG)