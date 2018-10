Michael Buble Pensiun dari Bisnis Musik Setelah Album Kesepuluh

Vancouver: Penyanyi asal Kanada Michael Buble menyatakan hendak berhenti dari bisnis musik setelah perilisan album ke-10, Love, pada November 2018. Keputusan ini berangkat dari refleksi Buble setelah Noah anaknya berjuang menghadapi kanker selama dua tahun terakhir.



Dalam wawancara terbaru dengan Daily Mail, Buble menyebut persepsinya atas hidup berubah dan merasa sudah cukup dengan popularitas. Noah, yang kini berusia lima tahun, mendapat diagnosa kanker sejak 2016 dan sedang istirahat dari pengobatan.

"Seluruh hidupku berubah. Persepsiku atas hidup. Aku tak yakin bisa melalui percakapan ini tanpa menangis. Aku tidak pernah kehilangan kontrol emosi di depan publik," kata Buble."Aku sebenarnya berpikir aku tidak akan kembali ke bisnis musik. Aku tak pernah kehabisan cinta untuk musik, aku hanya perlu menyisihkannya," imbuh Buble dengan cerita bahwa salah satu bagian terberat adalah bertemu orang-orang di toko yang bertanya kabar anaknya. Buble terganggu, tetapi sekaligus menjadi yakin bahwa masih banyak orang baik di dunia.Buble juga mengakui dia sempat terjebak dalam narsisme sebagai selebritas dan takut popularitas pergi begitu saja. Setelah menemani Noah berjuang melawan kanker, Buble sadar dia terpusat kepada suksesnya sendiri. Dia juga mengaku sempat sangat khawatir atas pendapat kritikus atas musiknya, citra dirinya, atau penjualan tiket konsernya."Namun diagonosa itu membuatku sadar betapa bodohnya aku khawatir atas hal-hal tak penting ini. Aku dipermalukan egoku, yang membuat rasa tak aman itu muncul," ungkap Buble."Aku telah memutuskan tak akan pernah membaca namaku lagi di media cetak, membaca ulasan, dan aku tak pernah. Aku telah memutuskan tak akan memakai media sosial lagi dan aku tak pernah," imbuhnya.Noah adalah satu dari tiga anak Buble dengan istrinya Luisana Lopilato, seorang aktris asal Argentina. Haven't Met You Yet adalah lagu yang ditulis Buble untuk Luisana selama mereka pacaran. Mereka menikah pada 2011.Love akan menjadi album ke-10 Buble sebagai penyanyi jazz solo sejak 2000, menyusul To Be Loved (2013) dan Nobody but Me (2016). Album Love akan dirilis pada 16 November di bawah label Reprise milik Warner Music.Buble menyebut album ke-10 sebagai karya yang "sempurna" dan dibuat tepat pada saat puncak kariernya."Aku istirahat dari bisnis ini. Aku telah membuat karya rekaman yang sempurna dan sekarang aku bisa pergi dari posisi puncak," tukas Buble.(DEV)