Tiket Gelombang Pertama Konser "Pamit" Raisa Habis Terjual dalam Waktu 1 Jam

Jakarta: Antusiasme penggemar Raisa untuk menyaksikan konser Raisa: Fermana - Intimate Concert sangat tinggi. Hal itu terbukti dari tiket Batch 1 yang ludes terjual dalam waktu kurang dari satu jam.



Konser ini akan menjadi konser "pamit" Raisa sebelum akhirnya istirahat sejenak dari dunia hiburan.

"Konser ini dinamai Fermata Intimate Concert, karena Fermata itu artinya hold, pause, a grand pause, atau rest. Itu adalah istilah musik, biasanya digunakan dalam musik klasik, untuk menandakan sebuah momen jeda atau istirahat, sebelu dilanjutkan lagi dengan komposisi mnusik berikutnya," kata Raisa seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Rabu, 24 Oktober 2018.Konser ini melibatkan Marco Steffiano sebagai music director. Dipastikan Raisa akan berkolaborasi dengan Dipha Barus di atas panggung. Mereka baru saja merilis singel baru berjudul My Kind of Crazy."Karena penjualan tiket batch 1 itu langsung terjual habis dalam waktu 1 jam saja, pihak Juni Concert pun akan melanjutkan penjualan tiket batch 2 di tanggal 25 Oktober, mulai pukul 10 pagi dan akan terus dijual sampai tiket terjual habis," tulis Juni Concert dalam keterangan pers.Tiket dijual dalam enam kategori, Platinum Rp1,650 juta, Yellow Rp1,250 juta, Blue Rp1 juta, Pink Rp800 ribu, Red Rp650 ribu dan Green Rp500 ribu.Konser akan digelar di The Hall Senayan City, Jakarta, pada 21 November 2018.(ASA)