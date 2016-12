Hanya Dua Musisi yang Setuju Tampil di Pelantikan Donald Trump

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelantikan presiden terpilih Amerika Donald Trump akan terlaksana kurang dari sebulan lagi. Pertanyaan yang kini muncul ialah siapa yang akan tampil dalam perayaan tersebut, karena ini merupakan sebuah tradisi.



Bagi artis ataupun musisi, tampil dalam upacara peresmian dan perayaan pelantikan presiden adalah suatu kehormatan besar. Saat Obama dilantik menjadi presiden Amerika, para musisi seperti Aretha Franklin, Beyonce Knowles, Kelly Clarkson, James Taylor dan lainnya menyatakan apresiasinya ketika didapuk tampil dalam acara kehormatan tersebut.

Namun, ketika pelantikan Trump, tampaknya terdapat tantangan untuk mencari siapa musisi yang mau tampil dalam acara tersebut. Komite pelantikan Trump harus berjuang keras untuk menemukan para bintang yang bersedia tampil. Mengingat banyaknya artis dan musisi yang menjadi pendukung rival Trump, yakni Hillary Clinton. Hingga kini, yang telah dikonfirmasi untuk hadir dalam pelantikan Trump hanya Jackie Evancho dan Mormon Tabernacle Choir.Berikut tanggapan para musisi atas undangan pelantikan Trump, pada 20 Januari 2017:legenda pop tahun 80-an, menyampaikan, "Tergantung seberapa besar cek itu! Tapi saya tidak yakin saya ingin pergi dan bermain pada peresmian Presiden Amerika.”Rumor yang beredar mengatakan Bocelli akan tampil, namun ketua pelantikan Trump, Thomas J. Barrack, Jr. mengatakan, "Bocelli datang kepadanya dan berkata, 'Lihat, apakah itu akan membantu Anda, jika Anda ingin kita untuk melakukannya, kami akan mempertimbangkannya’. Dan Donald mengatakan: "Anda tidak perlu. Terima kasih banyak. Anda adalah teman saya. Anda selalu diterima di Gedung Putih. “Setelah New York Magazine, Brian Feldman menulis dalam Twitter nya jika band ini akan tampil di pelantikan, namun manajer The Chainsmokers menjawab dengan tegas, "Salah."Manajer mereka, Simon Renshaw berkomentar, "Jika ada yang melakukannya, saya berharap bahwa cek yang mereka dapatkan berisi sembilan angka. Karena itu mungkin cek terakhir mereka yang akan pernah mereka dapatkan. Tidak ada yang siap untuk menormalkan apa yang sedang terjadi di negara ini sekarang,” sindirnya.Penyanyi 16 tahun jebolan ajang Got Talent Amerika, adalah penyanyi yang menegaskan untuk menghadiri pelantikan Trump. Ia pun mengungkapkan kegembiraannya di The Today Show. "Saya sangat bersemangat. Ini akan menjadi luar biasa. Ini adalah kehormatan besar bagi saya.""Sebagai catatan, saya diminta untuk berpartisipasi dalam peresmian mendatang beberapa waktu lalu dan saya sopan dan hormat menolaknya.""Aku akan melakukannya jika mereka memberi saya uang muka. Kemudian menonton apa yang akan terjadi. Ini tentu akan menjadi kerusuhan.”Melalui Twitternya, sang rapper menuliskan, jika ia dihubungi, ia akan segera menolak dan memblokir nomor tersebut.Meskipun Anthony Scaramucci, anggota tim transisi presiden, mengatakan kepada BBC bahwa John akan tampil di pelantikan, juru bicara Elton, Fran Curtis mengirimkan informasi kepada New York Times sebagai tanggapan terhadap laporan tersebut, "Salah. Dia (Elton) TIDAK akan tampil.""Orang-orang kreatif cenderung menolak kefanatikan dan kebencian. Kami cenderung lebih berpikiran liberal. Ketika kita melihat seseorang yang memberitakan kebencian dan kefanatikan, tidak mungkin dia akan mendapatkan banyak orang kreatif yang ingin berhubungan dengan dia.”Ketika ditanya apakah dirinya akan menerima jika ditawarkan uang yang banyak oleh Trump, dengan tegas Lambert menjawab, "Saya berpikir tidak akan mengambil uang yang satu itu.""Saya tidak akan pernah melakukan hal itu.""Saya pikir itu karma, sayang. Mungkin dia hanya harus menyanyikan sesuatu sendiri. Dia mungkin berpikir dia memiliki suara yang hebat, dia pikir dia melakukan segala sesuatu yang hebat.""Menyanyikan musik Amerika adalah salah satu hal terbaik yang kita lakukan. Kami merasa terhormat untuk dapat melayani negara kita dengan menyanyikan musik untuk pelantikan presiden berikutnya," kata Ron Jarrett, presiden Mormon Tabernacle Choir."Jadi kami diundang, kemudian ternyata ketika Partai Republik menang, lalu kami tak diundang.""Jika aku mati dan mereka 'Weekend di Bernies'ed saya, sehingga mereka hanya didukung saya, itu benar-benar satu-satunya cara saya akan melakukan. Aku hanya akan seperti [bernyawa], dan mereka akan memindahkan bibir saya untuk saya.""Tidak akan pernah"(ELG)