Shawn Mendes Rilis Video Musik In My Blood

Jakarta: Shawn Mendes mengeluarkan video musik untuk singel terbarunya, In My Blood. Karya visual musik ini dirilis pada 24 April 2018, satu bulan setelah versi audio dilepas resmi pada 22 Maret lalu.



Dalam cuplikan video, penyanyi asal Kanada itu tak banyak bergerak dan hanya berbaring. Shawn yang berbaring tampak tak berkutik ketika bebatuan, salju, dan hujan jatuh ke tubuhnya, di waktu yang sama saat ia melantunkan lagu balada pop-rock itu.



Di akhir video musik, pelantun hit Stitches itu tetap berbaring hingga matahari datang dan bunga mulai tumbuh di sekitar tubuhnya.



Dikutip dari Aceshowbiz, Rabu, 25 April 2018, In My Blood merupakan karya lanjutan dari singel Lost in Japan. Kedua singel ini dikabarkan masuk dalam album ketiga Shawn yang akan dirilis dalam waktu dekat. Judul album hingga saat ini masih dirahasiakan.



Dalam wawancaranya bersama Zane Lowe di Beats 1, Shawn mengungkapkan kisah pribadinya yang bergulat dengan penyakit cemas berlebih. Kisah itu yang kemudian menginspirasinya membuat lagu dan video musik In My Blood.



"Saat itu seperti sesuatu yang menghantam saya tahun lalu. Bertumbuh. Saya dulu seorang bocah yang sangat tenang," ungkapnya.



"Saya tahu beberapa orang yang menderita kecemasan, rasanya seperti sulit untuk mengerti, dan ketika itu terjadi pada Anda, rasanya seperti, 'Oh, Tuhan apa ini? Ini terasa sangat gila'," kata Shawn.



"Lagu ini benar-benar menceritakan tentang rasa itu dan hal terbaik dari itu adalah tidak semuanya buruk. Alasan utama saya menulis lagu ini, pada akhirnya, seperti, itu bukan (secara harfiah) dari saya untuk melakukan hal itu," pungkasnya.



Video musik In My Blood telah disaksikan 2,5 juta penonton YouTube sejak dirilis pada 24 April 2018.





(ELG)