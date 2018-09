GOT7 Rilis Singel Lullaby dalam Empat Bahasa

Seoul: Boyband asal Korea Selatan GOT7 merilis singel Lullaby dalam empat bahasa berbeda yaitu, Korea, Inggris, Mandarin dan Spanyol. Grup dalam format septet itu menjelaskan alasan merilis Lullaby dalam empat bahasa berbeda.



"Kami kemudian menyadari hal penting dan cinta dari penggemar selama kami menggelar tur musik dunia," ungkap Jinyoung dalam jumpa media di Seoul, dikutip dari Billboard.

Jinyoung melanjutkan, GOT7 membaca semua komentar di media sosial, tetapi ketika merasakan energi dari penggemar saat mereka konser terasa sangat berbeda. Mereka ingin mewujudkan apa yang diminta oleh para fanbase mereka, iGOT7 atau dikenal dengan Ahgase."Kami merasa kami bisa mengomunikasikan langsung dengan penggemar menggunakan bahasa mereka, jadi kami memutuskan untuk merekam judul lagu dalam empat bahasa berbeda," kata Jinyoung.Alunan musik ceria yang groovy berbalut synth-pop dan funky house diberi sentuhan efek magical Mary Poppins dan sihir Harry Potter dalam video musik.Singel Lullaby menjadi lagu utama dalam album Present: YOU, album kedua yang dikeluarkan tahun ini setelah merilis EP Eyes On You pada Maret lalu.Album ini memuat lagu dari masing-masing personel sejak debut mereka pada Januari 2014 di antaranya Made It, OMW (On My Way), Sunrise, My Youth, Nobody Knows, Party dan Fine.Video musik Lullaby dirilis melalui YouTube 17 September 2018. Hingga berita ini diturunkan video Lullaby telah disaksikan 12 juta kali.(ELG)