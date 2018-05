Jelang Rilis, Pemesanan Album Terbaru BTS Capai 1,44 Juta Kopi

Seoul: Tinggal menghitung hari, album terbaru Bangtan Boys (BTS) yang berjudul Love Yourself: Tear dirilis. Album ini merupakan salah satu karya yang dinantikan oleh para ARMY.



Dilansir dari laman Billboard, Rabu, 9 Mei 2018, prajual untuk album lanjutan seri Yourself ini mencapai 1,44 juta kopi. Angka ini berhasil mengalahkan penjualan album sebelumnya, album mini Love Yourself: Her yang menjual 1,4 juta kopi tahun lalu. Album Love Yourself: Her saat itu mencetak sejarah sebagai album K-pop pertama yang berhasil masuk dalam 10 album terbaik di kategori Billboard 200, tepatnya pada posisi tujuh.

Jelang perilisan album, BTS juga membagikan sejumlah foto promo album melalui akun Twitter mereka. Label Big Hit Entertainment yang menaungi mereka merilis foto-foto BTS dalam balutan denim dengan gaya kasual.Gaya kasual berjumlah 16 foto dan dibagi menjadi dua versi, O dan R.Konsep foto O dan R akan dijual bersama dengan album Love Yourself: Tear.Album Love Yourself: Tear dijadwalkan rilis pada 18 Mei mendatang. BTS juga dikabarkan akan tampil membawakan lagu terbaru Fake Love dalam Billboard Music Awards yang diselenggarakan di Las Vegas pada 20 Mei mendatang.BTS kembali masuk dalam nominasi Top Social Artist setelah tahun lalu masuk dalam nominasi yang sama.(ELG)