Sajian Musik Rock Indie dari Day Wave di Hodgepodge Superfest

Jakarta: Jackson Phillips bertandang ke Indonesia untuk kali pertama. Sebagai personel tunggal dalam Day Wave di setiap aksi panggungnya, Jackson membawakan beberapa lagu yang dinanti-nantikan penonton.



Aksi panggung musisi asal Oakland, California itu dibuka sekitar pukul 21.30 WIB dari Hodgepodge Stage membuat pengunjung bernyanyi paripurna. Seperti ketika dia bersama para musisi pengiring membawakan You Are Who You Are.

"Senang bisa berada di Indonesia, ini adalah kali pertama aku ke sini," ungkapnya.Dalam repertoar lagu, Day Wave membawakan lagu-lagu bernuansa pop rock ala grup band The Cure. Terdengar ketika mereka membawakan lagu Ceremony dan Total Zombie. Singel Come Home Noe, Gone, Nothing At All dan Something Here turut dibawakan sebagai nomor lagu jelang penutupan aksi panggung."Kami akan sedikit bermain lebih lambat," ujar Phillips.Lagu You dan We Try But We Don't Fit In menjadi bagian dari sajian terakhir sebelum Phillips dan para musisi pengiring mengakhiri aksi panggung.(ELG)