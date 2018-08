All Time Low dan The Libertines jadi Penampil Utama Hodgepodge Superfest 2018

Jakarta: Java Festival Production bekerjasama dengan Super Music menggelar panggung Hodgepodge Superfest perdana di Indonesia. Acara ini digelar selama dua hari pada 1-2 September 2018 bertempat di Allianz Ecopark Ancol, Jakarta.



Total ada 18 nama penampil internasional dalam acara ini di antaranya All Time Low , The Libertines, Gallant, Lil Yachty, August Alsina, Lemaitre, Day Wave, Cloud Nothings, The Hunna, Tayla Parx, Sundara Karma, Swim Deep, Vancouver Sleep Clinic, Marteen, Jess Connelly, Park Hotel, Kid Fransescoli dan Didirri. Sementara artis lokal sejumlah 15 nama di antaranya Endah N Rhesa Extended, The SIGIT, Elephant Kind, Rendy Pandugo, The Brandals, Tomorrow People Ensemble x Eka Annash, Soundwave, Onar, Pee Wee Gaskins, The Trees & The Wild, Barefood, 70sOC, SoftAnimal, Gho$$ dan M.A.t.S.



"Acara ini merupakan Hodgepodge Superfest yang pertama dan kami merasa senang atas antusias yang datang tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari artis-artis yang akan tampil," papar Direktur Utama Java Festival Production Dewi Gontha dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Jumat, 30 Agustus 2018.



"Super Music sebagai media musictainment yang fokus terhadap perkembangan musik di tanah air terutama bagi generasi milenial, merasa bangga ikut menyuguhkan sebuah Brand New International Music Festival Hodgepodge Superfest untuk pertama kalinya di Indonesia," papar Representatif Super Music, Vicky Setiawan.



Hodgepodge Superfest hari pertama pada 1 September 2018 dibuka mulai pukul 14.30 WIB. Hari kedua pada 2 September 2018 dibuka pada pukul 14.00 WIB.



Ada empat panggung Hodgepodge Superfest dengan ragam tema di antaranya Supermusic Stage sebagai panggung utama, CBN Stage di area Eco Island, Kapal Api Grande Stage dan Hodgepodge Stage di area Ecovention. Selain panggung musik, pengunjung juga disuguhkan dengan pameran seni serta pengalaman kuliner yang dapat dilakukan melalui transaksi menggunakan BNI Tapcash dan BNI YAP!.



Tiket Hodgepodge Superfest 2018 dapat diperoleh melalui laman resmi www.hodgepodgefest.com atau pembelian langsung di lokasi acara.



