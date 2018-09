Soundwave Tampil dengan Konsep Baru di Hodgepodge Superfest 2018

Jakarta: Pasangan musisi Rinni Wulandari dan Jevin Julian tampil dalam konsep baru. Mereka yang menamai diri sebagai Soundwave ini tampil dalam format band, dibantu drummer, pemain bass, gitaris dan keyboardist.



"Ini pertama kali konsep Soundwave, perdana baru," kata Rinni dari atas panggung, Sabtu, 1 September 2018.

Dari atas Kapal Api Stage, Rinni dan Jevin merilis satu komposisi lagu baru. Soundwave turut membawakan lagu Satu, Peace dan lagu andalan mereka berjudul Salah.Jelang lagu terakhir, Soundwave meminta restu untuk album terbaru mereka. "Doakan album segera rilis," kata Rinni.Hodgepodge Superfest digelar pada 1-2 September 2018 bertempat di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta. Selain Soundwave, beberapa musisi lain yang ikut meramaikan hari pertama di antaranya The Libertines, Sundara Karma, Vancouver Sleep Clinic, The Trees and The Wild, dan sejumlah nama penampil lain.(ELG)