Perdana Digelar, Prambanan Orchestra Hadirkan Komponis Legendaris Yanni

Yogyakarta: Candi Prambanan kembali menjadi tempat penyelenggaran acara musik bertaraf internasional. Kali ini acara bertajuk Prambanan Orchestra menghadirkan komponis legendaris, Yanni.



Kehadiran Yanni ke Prambanan Orchestra merupakan bagian dari rangkaian tur bertajuk Yanni 25 Acropolis. Tur ini bagian dari perayaan konser album Live at the Acropolis yang pertama kali diperkenalkan pada 1 Maret 1994 di The Acropolis of Athens, Yunani. Album Live at the Acropolis pernah dinobatkan sebagai album terlaris nomor dua di dunia setelah album Thriller milik Michael Jackson.

Sepanjang kariernya, Yanni kerap menggelar konser di situs-situs sejarah dunia seperti Taj Mahal di India, Forbidden City di China, Burj Khalifa, Piramid di Mesir. Karena itu, Yanni pernah mengatakan hanya ingin datang ke Indonesia jika tampil di Candi Borobudur. Namun, dia tak keberatan ketika diminta tampil di Candi Prambanan yang masih dikelola pihak yang sama yaitu, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWC). TWC juga hadir sebagai promotor konser bersama Rajawali Indonesia Communication."Kehadiran Yanni ini seperti mimpi yang jadi kenyataan. Dulu dia pernah bilang mau main di Indonesia hanya di Borobudur. Kebetulan kami sering kerjasama dengan agennya Yanni. Jadi tidak ada kendala berarti," kata Anas S Alimi saat ditemui di Komplek Candi Prambanan, Yogyakarta, Selasa (3/7/2018).Prambanan Orchestra akan digelar pada 20 Oktober 2018 di Candi Prambanan. Yanni akan membawa 60 musisi yang berasal dari berbagai negara. Sejumlah aksi panggung istimewa disiapkan musisi bernama asli Giannis Chrysomallis itu."Kami sudah menawarkan kepada pihak Yanni untuk membuat DVD Live di Prambanan. Biar orang tahu Indonesia punya tempat sebagus ini," kata Annas.Tiket Prambanan Orchestra mulai dijual pada 15 Juli 2018. Tiket terbagi dalam empat kategori yaitu, silver (Rp1 juta), Gold (Rp2 juta), Platinum (Rp3 juta) dan Diamond (Rp6 juta). Prambanan Orchestra menggandeng Melon Indonesia sebagai official ticketing partner. Tiket bisa dibeli di tiket.com, tiketapasaja.com, loket.com, kiostix.com, blanja.com, bookmyshow, rajakarcis.com, traveloka, gotix dan alfamart."Yanni merupakan komposer yang sangat dikenal dunia. Semoga kehadiran Yanni bisa berdampak baik dan Prambanan semakin dikenal di dunia," ujar Edy Setijono, Dirut PT TWC.(ELG)