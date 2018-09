Grup Musik asal Jepang, Lamp Rilis Album dan Gelar Konser di Jakarta

Jakarta: Grup indie-pop asal Jepang, Lamp, akan merilis album di Indonesia. Peredaran album Lamp di Indonesia di bawah kendali Ivy League Music, label yang dibentuk oleh musisi berdarah Indonesia-Jepang, Mondo Gascaro.



Lamp terdiri dari Taiyo Someya (gitaris, produser, penulis lagu), Yusuke Nagai (vokalis, gitaris akustik, penulis lagu) dan Kaori Sakakibara (vokalis, syntesizer, flute, akordeon). Album mini debut mereka, Soyokaze Apartment 201 (2003), sukses menarik perhatian penggemar indie-pop di Asia.

Kini, setelah 15 tahun, Lamp merilis album terkini mereka, Kanojo no tokei (Her Watch) di Indonesia. Album ini masih memperdengarkan sensibilitas Lamp atas musik-musik pop Brasil dan nuansa city-pop Jepang era 1980-an.Perilisan album Her Watch edisi Indonesia akan digelar di Aksara Kemang, 9 September 2018, pukul 16:00 - 20:00. Dalam acara itu akan dijual pula tiket konser Lamp bertajuk A Distant Shore, Lamp - Live in Jakarta. Konser itu diselenggarakan oleh Ivy League Music bersama Lokatara, pada 17 Oktober 2018.(ASA)