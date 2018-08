Tampil di Jakarta, Clean Bandit Minta Konser Gunakan Teknologi Canggih

Jakarta: Grup musik elektronik Clean Bandit akan mengadakan konser bertajuk Clean Bandit Live in Jakarta - I Miss You Tour 2018 di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Senin, 20 Agustus 2018.



Pihak Otello selaku promotor acara mengatakan tidak ada riders alias permintaan khusus dari pihak Clean Bandit. Namun, mereka tetap menginginkan konser berjalan menggunakan teknologi terkini.

"Yang agak detail untuk show karena pakai high technology semua. Mereka maunya canggih, mulai dari panggung dan sebagainya. Ada beberapa barang (alat musik) yang kita juga enggak ada di sini," kata Sysan Ibrahim selaku CEO Otello Asia di Mall Kota Kasablanka Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.Semua alat musik disediakan oleh promotor. Tim Clean Bandit meminta promoter untuk menyewa bahan dari Indonesia."Alat musik enggak ada yang bawa tapi mereka minta kita menyewa di sini, tapi jenis itu kita enggak punya. Mereka sangat concern untuk show," sambung Sysan.Di samping untuk keperluan panggung, Clean Bandit beserta kru juga meminta menu makanan sehat. Sebab, mereka perlu menjaga pola makan dalam menjalani tur konser yang padat."Mereka healthy food yang pasti. Clean eat, healthy food, termasuk para kru. Mulai dari salad, burger tapi veggy (vegetarian). Healthy food banget," jelas Sysan.Selain itu, tidak ada permintaan khusus lain dari Clean Bandit."Riders sejauh ini enggak ada masalah dan enggak ribet. Mereka orangnya sangat rendah hati banget, enggak minta aneh-aneh. Mereka kooperatif," papar Bucil dari pihak Otello yang menangani soal permintaan khusus dari Clean Bandit.Kedatangan grup yang beranggotakan Grace Chatto (vokal, cello), dua bersaudara Jack Patterson (bass, keyboard, vokal) dan Luke Patterson (drum, perkusi) tahun ini merupakan kali kedua. Sebelumnya, mereka menggelar konser perdana di Jakarta pada 8 Desember 2015.Konser Clean Bandit di Jakarta tahun ini digelar tanpa kehadiran Grace Chatto lantaran kondisi kesehatan yang menurun usai menggelar konser di Osaka, Jepang.Clean Bandit dijadwalkan konser di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018 mulai pukul 20.00 WIB.(DEV)