Ramengvrl Coba Bereksperimen di Singel Terbaru

Jakarta: Ramengvrl merilis materi lagu baru berjudul CA$HMERE. Judul itu tersinpirasi dari kata kasmir, kain wol halus sebagai representasi kemewahan dan sisi glamor yang dianggap bisa mewakili cerita yang ingin disampaikan lewat penggalan lirik.



Proses pembuatan lagu melibatkan produser andalannya, Dexfa yang menggarap beat musik CA$HMERE dan menginspirasi Ramengvrl membuat barisan lirik.

"Gue bikin lagu ini lebih ke arah feel-good song gitu. Lebih bercerita, tentang kayak kondisi orang membual tentang dirinya dia sendiri, tapi lebih dengan attitude. Karena gue merasa belakangan ini banyak orang yang punya uang, sering belanja yang mahal-mahal, tapi suka lupa sama kebutuhan dasarnya,” ujar Ramengvrl dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.Lagu ini sekaligus menjadi ajang uji coba Ramengvrl menampilkan hasil eksplorasi musik bounce ala New Orleans."Waktu itu gue lagi suka banget sound-sound yang bounce gitu. Lagi terinspirasi banget sama lagu-lagu kayak N.E.R.D, Lemon, atau G-Eazy No Limit, lagu-lagu yang langsung bikin orang yang dengar pengen dance gitu. Gue pengen banget bikin lagu yang punya impact yang sama, jadilah CA$HMERE,” jelas Ramengvrl.Ramengvrl sebelumnya merilis singel Go! (I Can Be Your) pada 2017 dan singel hit I'm Da Man (2016).Perilisan singel CA$HMERE sekaligus menjadi penanda kerjasama perdana antara label kolektif tempat Ramengvrl bernaung Underground Bizniz Club dan Juni Records.Lagu CA$HMERE sudah dapat didengar melalui berbagai platform digital musik sejak 13 Juli 2018.(ELG)