Tiket Prajual Konser Guns N' Roses Ludes Terjual dalam 3 Jam

Jakarta: Antusiasme penggemar grup musik rock Guns N' Roses di Indonesia mulai tampak. Pihak promotor TEM dan UnUsUaL Entertainment menyatakan tiket prajual yang dijajakan pada 27 Juni 2018 ludes terjual dalam waktu tiga jam.



“Penjualan tiket pre-sale sangat sukses dengan terjual hanya dalam waktu tiga jam. Kami berterima kasih kepada fans yang sangat antusias membeli tiket pre-sale. Untuk fans yang belum berkesempatan mendapatkan tiket, terus pantau penjualan tiket general yang akan berlangsung tanggal 29 Juni. Kami menyarankan kepada fans untuk dapat membeli tiket lebih awal sebelum tiketnya habis”, kata Samantha Tzovolos selaku CEO Third Eye Management (TEM) dalam keterangan resmi yang diterima Medcom.id.

Tiket prajual konser Guns N' Roses dalam rangkaian tur musik Not in this Lifetime mulai dibuka pada 27 Juni dan 28 Juni mulai pukul 11.00 WIB melalui laman resmi mitra penjualan tiket BookMyShow. Tiket ludes sekitar pukul 14.00 WIB.Penjualan tiket kategori general akan dibuka pada 29 Juni 2018 yang dapat dipesan melalui mitra penjualan tiket BookMyShow. Sementara untuk kategori tiket VIP Paradise City telah dibuka sejak Selasa 26 Juni 2018 dengan harga Rp5,5 juta. Untuk kategori ini, penonton memiliki akses pintu masuk VIP Lobi khusus dan akses menuju fasilitas makanan dan minuman.Gelaran konser Guns N' Roses "Not In This Lifetime" akan digelar di Gelora Bung Karno Jakarta pada 8 November 2018. Konser ini sekaligus menjadi panggung pembuka tur konser musik mereka di Asia. Personel yang akan hadir dalam konser yaitu, Axl Rose (vokal, piano), Duff McKagan (bass), Slash (gitar utama), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (gitar ritme), Frank Ferrer (drum), dan Melissa Reese (keyboard).(ELG)