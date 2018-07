Dipha Barus Tampilkan Teaser Lagu Terbaru

Jakarta: Panggung This Stage Is Bananas mendadak penuh, riuh penonton memadati area indoor begitu backdrop menampilkan nama Dipha Barus sekitar pukul 20.05 WIB. Barisan depan disesaki kawula muda belasan tahun sementara tampak sejumlah selebriti berlalu lalang di barisan belakang seperti Ayushita dan Mohammad Kamga.



Di setiap aksi panggung Dipha Barus tentu saja dia tidak pernah sendiri. Terlebih untuk panggung perdananya dalam festival tahunan We The Fest yang kini memasuki tahun keempat.

Kolega sebagai kolaborator ikut meramaikan panggung produser musik berdarah Batak itu. Nama-nama yang pasti ditemui adalah Nadine Amizah, Monica Karina serta Kallula yang sebelumnya telah menghibur penonton di panggung yang sama bersama Kimokal, grup duetnya bersama Kimo Rizky sekitar pukul 17.00 WIB. Masing-masing dari mereka memiliki singel andalan bersama Dipha.Benar saja, tiga lagu itu memang benar dibawakan di menit terakhir aksinya, Honey Money feat. Manica Karina, Nothing Can Stop Us feat. Kallula dan It's All Good feat. Nadine. Namun, kejutan kecil diberikan di sela aksi panggung Dipha."Suka lagu tenang? Mari berdansa," ucapnya diikuti backdrop panggung menampilkan sosok Raisa dan Dipha dalam studio membawakan sebuah lagu."Lagunya belum keluar. Jadi, enggak sampai habis," kata Dipha diikuti sorak kecil penonton barisan depan.Dipan menepati janjinya saat jumpa media, sepekan sebelum gelaran We The Fest 2018 yang menyatakan Dipha siap memberikan teaser untuk lagu yang akan dirilis. Dia mengatakan, lagu terbaru akan dirilis sehari setelah teaser ditampilkan perdana di We The Fest."Ada part enggak cuma nge-dj, ada lagu baru juga yang dibawakan di We The Fest. Besoknya langsung ada (dirilis) di platform digital. Singel yang gue produce untuk salah satu penyanyi yang bawa di 'rombongan sirkus'," kata Dipha sedikit berkelakar dalam konferensi pers di Blowfish, Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.Pengenalan singel baru di atas panggung juga sempat digunakan saat dia membuka aksi panggung The Chainsmokers pada 30 Maret 2018. Saat itu, Dipha memperkenalkan Money Honey bersama Monica Karina.Saat membuka aksi panggung, beberapa lagu remix yang dibawakan seraya memanaskan suasana This Stage Is Bananas yang sejatinya selama dua hari sebelumnya berhawa dingin. Dari beberapa lagu remix, perpaduan singel Bodak Yellow milik Cardi B dan Tokyo Drift dari Teriyaki Boyz menjadi pemantik huru-hara manusia di depan panggung.Produser berusia 32 tahun itu tidak serta merta membawakan lagu-lagu barat. Ada singel Decide yang dibawakan bersama Ramengvrl, Ariel Nayaka dan Matter Mos. Tidak ketinggalan lagu remix andalan Dipha, Salah dari band Potret ikut ditampilkan. Lagu ini pun menjadi salah satu pemantik adrenalin penonton melompat-lompat berjoget riang.Dipha Barus menyelesaikan tugas perdananya di We The Fest 2018 sekitar pukul 21.00 WIB sebelum panggung digunakan SG Lewis, produser rekaman sekaligus musisi bertalenta asal Inggris itu untuk melakukan check sound.(DEV)