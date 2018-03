Garap Album Kompilasi Country, Tantowi Yahya Gandeng Once dan Ikke Nurjanah

Jakarta: Penyanyi dan musisi country Tantowi Yahya akan merilis album kompilasi Best of the Best pada awal Maret mendatang. Ada 15 lagu populer yang digarap ulang bersama sejumlah penyanyi, antara lain Once Mekel dan Ikke Nurjanah.



Lagu-lagu berasal dari album solo Tantowi sejak 2001. Tantowi menjadi produser dan aransemen melibatkan sejumlah musisi seperti Erwin Gutawa dan Ricky Pangkerego.



Menurut Tantowi, proyek ini telah dimulai sejak lima tahun silam. Dia mencuri-curi waktu kosong di sela kesibukan sebagai anggota DPR dan kini duta besar untuk Selandia Baru, Samoa, serta Tonga. Dia juga mengaku sangat mengejar kesempurnaan.



"Proyek sudah lama sekali tertunda karena saya sangat perfeksionis kalau bicara musik country," kata Tantowi dalam jumpa pers di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu 18 Februari 2018.



"Kalau mau main country, saya mau main beneran, sampai ada satu lagu saya bongkar sampai 10 kali. Ganti gitarnya, ganti vokalnya. Begitu jadi ya biasa saja. Tetapi saya senang karena bikin musik dengan ideologi country – bagi saya, bermusik juga punya unsur mendidik pasar," lanjutnya.



Unsur mendidik pasar yang dimaksud adalah bahwa jalur country yang ditapaki Tantowi pada era 2000-an awal terbilang aneh. Namun menurut Tantowi, tetap ada basis komunitas penggemar yang terbentuk dan berjalan hingga kini. Salah satu motivasi Tantowi dalam pengerjaan album adalah menjaga hubungan dengan komunitas ini.



"Supaya silaturahmi tidak terputus, maka sampai sekarang kalau penjualan fisik, album-album saya masih ada. Ini adalah manifestasi dari menjaga silaturahmi saya dengan para pecinta musik country," ujar Tantowi.

