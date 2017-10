Andy /rif 'Lupakan' Rock & Roll demi Hello Dangdut

Metrotvnews.com, Jakarta: Dynamic Stage di Synchronize Festival 2017 menjadi panggung berbeda bagi Andy /rif. Bukan Ovie, Jikun atau Maggie yang menemaninya, tapi penyanyi dangdut Erie Suzan.



Mengusung proyek bernama Hello Dangdut, Andi dan Erie Suzan memang membawakan lagu-lagu dangdut. Tampil sore hari tak menyurutkan semangat para anggota Hello Dangdut. Begitu juga dengan para penonton yang kebanyakan anak muda. Mereka tak canggung bergoyang.

"Sore ini saya lupakan semua tentang rock and roll, heavy metal. Just dangdut," sapa Andy /rif.Andy mengawali aksinya dengan membawakan lagu Zakia yang dilanjutkan lagu Judi.Andi /rif rupanya lincah juga berjoged. Giliran Erie Suzan yang tampil menghibur penonton dengan membawakan Laguku.Meski tampil singkat, Hello Dangdut berhasil membuat penonton terhibur. Synchronize Festival 2017 memang mewadahi semua genre musik, termasuk dangdut. Tahun lalu di acara sama, Sang Raja Dangdut Rhoma Irama juga pernah tampil.Synchronize Festival 2017 hari kedua, Sabtu (7/10/2017), masih akan berlangsung hingga larut malam. Sejumlah musisi seperti Scaller, Deadsquad, NTRL dan Melancholic Bitch akan tampil. Musisi senior Ebiet G Ade juga akan mengisi District Stage.Synchronize Festival 2017 digelar tiga hari sejak Jumat kemarin hingga Minggu besok.(ELG)