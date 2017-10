Deadsquad, Ebiet G Ade hingga OM PMR Tampil di Synchronize Festival 2017 Hari Kedua

Metrotvnews.com, Jakarta: Synchronize Festival 2017 hari pertama sukses digelar kemarin. Masih ada dua hari acara musik yang digelar di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta ini akan berlangsung.



Efek Rumah Kaca, Tulus, Superman is Dead, Tipe-X, Mocca hingga Bob Tutupoly menjadi salah satu penampil di hari pertama, Jumat (6/10/2017). Hari kedua, para musisi yang tampil juga tidak kalah menarik. Musisi yang ditampilkan juga benar lintas genre dan lintas generasi.

Acara akan dimulai pukul 14.00. Feast, Bangkutaman, Bin Idris, dan Hellcrust adalah sejumlah musisi yang tampil di awal-awal acara.Di sore hari, penonton akan disuguhkan penampilan Jason Ranti di Gigs Stage, Pee Wee Gaskins di Lake Stage, dan Hello Dangdut yang akan tampil di Dynamic Stage.Selepas jeda Maghrib, musisi senior Ebiet G Ade akan tampil mengisi District Stage. Di panggung berbeda Scaller akan tampil di Lake Stage.Sejumlah rapper juga akan menggempur hari kedua Synchronize Festival 2017. Sebut saja kolektif hip hop Hellhouse, Onar, Jogja Hip Hop Foundation. Sejumlah grup yang dulu tergabung dalam album kompilasi Pesta Rap pada 1990-an juga akan tampil yaitu, Papperclip, Boyz Got No Brain, Sweet Martabak, dan Sindikat 31.Masih ada Shaggydog, Burgerkill, Melancholic Bitch, Deadsquad, Tony Q Rastafara, NTRL, dan Steven and Coconut Treez. Orkes Moral Pengantar Minum Racun (OM PMR) dan Diskoria menjadi musisi yang akan menutup Synchronize Festival 2017 hari kedua.Sejak diselenggarakan tahun lalu, Synchronize Festival memang menahbiskan dirinya sebagai ajang musik yang mendobrak semua sekat. Termasuk menghadirkan musik di dangdut ketika mengundang Soneta tahun lalu.Synchronize Festival 2017 berlangsung pada 6-8 Oktober 2017.(ELG)