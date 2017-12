Rich Chigga Rilis Album Debut Februari 2018

Jakarta: Setelah merampungkan tugas menghibur penikmat musik di Indonesia lewat aksi panggung di Djakarta Warehouse Project 2017 yang digelar pekan lalu, Brian Imanuel atau dikenal dengan Rich Chigga mengumumkan peluncuran debut albumnya. Rapper yang kini tergabung dalam grup kolektif 88rising bersama Joji (Jepang) dan Higher Brothers (Tiongkok) tersebut mengumumkan debut album bertajuk Amen akan dirilis 2 Ferbuari 2018.

Chigga mengumumkan waktu rilisan proyek debut albumnya melalui akun official Instagram dan Twitter pribadinya pada Selasa, 19 Desember 2017. Namun, ia belum memberikan daftar track lagu yang akan mengisi album perdananya.

Setahun terakhir Rich Chigga telah menelurkan beberapa singel di antaranya Back At It, Gospel featuring Keith Ape & XXXTentavion, Glow Like Dat, Chaos dan Crisis hasil kolaborasi bersama 21 Savage.

Awal mula pengambilan nama komersil Rich Chigga pun muncul sejak pertama kali merilis singel pertamanya Dat $tick pada 2016. Kepada media Fader, Brian bercerita saat itu dia meminta saran seorang teman setelah merampungkan lagu Dat $tick. Teman tersebut menyarankan agar Brian menggunakan nama kontroversial.

Brian bahkan tak menyangka nama Rich Chigga akan dikenal dunia. Sempat, ia berkeinginan akan mengganti nama tersebut.

