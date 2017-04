Promosikan Album Solo, Harry Styles Gelar Tur Dunia

Metrotvnews.com, Jakarta: Harry Styles mengumumkan tur kelilingnya dunia pertamanya, bertajuk Harry Styles Live On Tour. Personel One Direction akan menghabiskan waktu selama 29 hari untuk mempromosikan album solo pertamanya, Harry Styles, yang akan dirilis 12 Mei.



Harry akan melakukan tur di 13 kota di Amerika Utara selama September dan Oktober sebelum berangkat ke Eropa, Australia, dan Jepang hingga Desember. Adapun tiket mulai dijual pada Jumat, 5 Mei (kecuali untuk di Jepang).

Berikut, jadwal tur Harry Styles.19 September: San Francisco, CA - The Masonic20 September: Los Angeles, CA - The Greek Theatre25 September: Nashville, TN - Ryman Auditorium26 September: Chicago, IL - The Chicago Theatre28 September: New York, NY - Radio City Music Hall30 September: Boston, MA - Wang Theatre1 Oktober : Washington DC - DAR Constitution Hall4 Ooktober : Toronto, ON - Massey Hall5 Oktober : Upper Darby, PA - Tower Theater8 Oktober : Atlanta, GA - Roxy10 Oktober : Irving, TX - The Pavilion at Irving Music Factory11 Oktober : Austin, TX - ACL Live at The Moody Theater14 Oktober : Phoenix, AZ - Comerica Theatre25 Oktober : Paris, France - L'Olympia27 Oktober : Cologne, Germany - Palladium29 Oktober : London, UK - Eventim Apollo30 Oktober : London, UK - Eventim Apollo1 November : Manchester, UK - O2 Apollo Manchester2 November : Glasgow, UK - SEC Armadillo5 November : Stockholm, Sweden - Fryshuset7 November : Berlin, Germany - Tempodrome8 November : Amsterdam, Netherlands - AFAS Live10 November : Milan, Italy - Alcatraz23 November : Singapore - The Star Theatre26 November : Sydney, Australia - Enmore Theatre30 November : Australia, Melbourne - Forum Theatre2 Desember: Auckland, New Zealand - Spark Arena7 Desember : Tokyo, Japan - EX Theater8 Desember : Tokyo, Japan - EX Theater(DEV)