Courtney Love Ungkap Lagu Nirvana Favoritnya

Metrotvnews.com, Jakarta: Courtney Love, istri mendiang Kurt Cobain, mengungkapkan lagu Nirvana favoritnya. Love mengatakan hal itu lewat aplikasi Instagram Live, pada Minggu (7/5/2017). Love memang aktif berinteraksi dengan penggemarnya melalui media sosial.

Love mengaku menyukai singel Heart-Shaped Box dari album In Utero (1993). Selain itu, Love juga suka lagu Serve The Servants (track pembuka album In Utero), Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle (In Utero), dan In Bloom (Nevermind, 1991).

Saat ini, Love berusia 52 tahun. Dia memiliki seorang putri, Frances Bean Cobain, dari pernikahannya dengan Cobain. Selain aktif sebagai musisi, Love juga eksis di bidang film, seni dan fesyen.

Sepanjang karier musiknya, Love telah melahirkan empat album bersama grup Hole, dan satu album solo.

(DEV)