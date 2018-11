Blackpink Dijadwalkan Dua Kali Mampir ke Indonesia

Jakarta: Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa akan segera bertandang ke Indonesia. Untuk kali pertama Blackpink dalam formasi lengkap akan menghibur para penggemar Blackpink di tanah air. Sebelumnya, sekitar Juli-Agustus lalu Lisa lebih dulu datang dalam rangka peluncuran YG Official Shopee di Indonesia.



Pada 19 November nanti, Blackpink datang ke Indonesia dalam rangka memeriahkan acara Road to 12.12 Shopee Birthday Sale. Sebagai pembuka acara beberapa musisi tanah air juga ikut tampil di antaranya GAC, Rizky Febian, Via Vallen, dan Bunga Citra Lestari.

Sementara itu, pihak YG Entertainment pun merilis kedatangan kali kedua Blackpink ke Indonesia. Jadwal kedua ini dirilis pada 1 November 2018. Kedatangan kali kedua Blackpink nantinya dalam rangka tur bertajuk 2019 World Tour [In Your Area].Merujuk pada poster resmi pada Allkop, sudah ada tujuh lokasi yang akan dihampiri kuartet asal Korea Selatan itu. Jadwal pertama dimulai di Bangkok pada 12-13 Januari 2019, disusul Jakarta pada 20 Januari 2019, Hong Kong pada 26 Januari 2019, Manila pada 2 Februari 2019, Singapura pada 15 Februari 2019, Kuala Lumpur pada 23 Februari 2019, Taipei pada 3 Maret 2019. Ada beberapa lokasi lain yang akan menjadi destinasi Blackpink tetapi belum ada rilisan resmi.Kiprah Blackpink belakangan ramai ke permukaan industri hiburan. Jennie siap melakukan debut solo dalam konser Blackpink di Seoul pada 10-11 November 2018. Sementara proyek singel Solo akan dirilis resmi pada 12 November. Proyek solo Jennie nantinya akan disusul ketiga personel Blackpink lain.Pada 19 Oktober lalu Dua Lipa merealisasikan proyek kolaborasi dengan Blackpink dengan merilis singel Make Up and Kiss. Lagu ini dibawakan dalam dua bahasa, Dua Lipa dengan bahasa Inggris dan dikombinasi dengan Blackpink menggunakan bahasa Korea.Pada 15 Juni 2018 lalu, Blackpink kembali merilis satu singel hit Ddu-du Ddu-du. Video musik ini berhasil menembus angka 450 juta tayangan dalam waktu 4 bulan 15 hari. Capaian ini berhasil menembus rekor BTS dalam singel DNA yang meraih angka 450 juta tayangan dalam waktu 10 bulan.(ASA)