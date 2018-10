Monumen Chris Cornell Diresmikan di Seattle

Seattle: Monumen Chris Cornell di Seattle diresmikan pada 7 Oktober 2018 di depan Museum of Pop Culture (MoPOP) Seattle.



Monumen dengan ukuran menyerupai tinggi badan Chris Cornell direncanakan sejak tahun lalu oleh sang istri, Vicky Cornell. Monumen tersebut dikerjakan oleh seniman Nick Marras.

"Aku ingin merayakan dan memberi penghormatan kepadanya, mengenang kontribusinya untuk sejarah musik dan seni, filantropi di kampung halamannya di mana dia memberikan banyak dampak. Kota ini sangat unik, dalam mendefinisikannya, tetapi aku juga merasa hal itu mendorongnya untuk menciptakan gerakan ini yang akan memengaruhi musik populer selamanya," ungkap Vicky kepada Seattle Times, dilansir dari NME.Vicky mengenang Chris sebagai sosok seniman yang tidak hanya memiliki memiliki suara bagus tetapi ikut berkontribusi untuk membuat musik berkembang."Sebagai seorang seniman, suamiku bukan hanya salah satu suara terbesar dalam sejarah musik rock tetapi juga salah satu penyair terbesar dan paling produktif di masanya. Kontribusinya terhadap musik melahirkan gerakan yang akan selalu dikenang, berupa tanda yang tak terhapuskan pada musik populer untuk selamanya. Sangat masuk akal aku menyumbangkan monumen ini ke MoPOP dan dedikasi mereka pada ide-ide dan mengambil risiko yang mendorong budaya populer kontemporer," papar Vicky."Seperti suamiku dan karya musiknya, MoPOP meraih para penonton dan pendengar dari berbagai genre dan ini adalah tempat terbaik di mana orang dari jauh dan dekat datang bersama tidak hanya untuk mendukung museum dan programnya tetapi ikut merayakan warisan yang ditinggalkan suamiku, tidak hanya di Seattle tetapi seluruh dunia," lanjutnya.Monumen Chris Cornell awalnya diresmikan pada 29 Agustus. Namun, rencana itu tertunda. Usai peresmian, ditayangkan aksi panggung Soundgarden di The Wiltern pada 2013 di dalam MoPOP Sky Church."MoPOP merasa terhormat menerima hadiah ini dari Vicky Cornell dan memberikan penghormatan kepada salahs atu pemilik suara yang paling kuat dan penting dalam musik populer. MoPOP melayani perayaan musik Seattle dan para tokoh yang muncul dari Northwest dan Chris adala tokoh kunci yang telah membuat dampak abadi pada generasi di seluruh dunia," ungkap Direktur Artistik MoPOP Jasen Emmons.Chris Cornell dikenal sebagai pentolan dalam grup musik The Soundgarden dan Audioslave. Dia dinyatakan melakukan aksi bunuh diri pada 18 Mei 2017 dan meninggal dunia pada usia 52 tahun.Bulan lalu, rencananya satu set kotak berisi karya Chris Cornell akan dirilis tahun ini. Kotak musik itu berisi 62 lagu termasuk karya solonya serta beberapa karya bersama Temple Of The Dog, Soundgarden dan Audioslave.(DEV)