Gugun Blues Shelter Meriahkan The Papandayan Jazz Fest 2018

Jakarta: Trio Gugun, Fajar dan Bowie yang tergabung dalam Gugun Blues Shelter didapuk sebagai penampil di hari pertama gelaran The Papandayan Jazz Fest 2018. Perhelatan musik di tahun keempat kali ini digelar dengan nama baru The Papandayan Jazz Fest - Have Fun Go Jazz.



Dalam acara Opening Ceremony yang dimulai sekitar pukul 7 malam, dibuka dengan penampilan perkusi Iwan Dharmawan, perwakilan dari Gubernur Jawa Barat bersama Bobby Renaldy selaku General Manager The Papandayan, serta Marsella Sapardan selaku CEO PT. Citragraha Nugratama. Beberapa tamu VVIP dari Sesko TNI, Sesko AD, Pangdam III Siliwangi, Kepolisian Daerah Jabar, Pangkalan Angakatan Laut Bandung dan Pimpinan BRI cabang Bandung.



Acara Opening Ceremony dilanjutkan dengan David Manuhutu Project, Didiet Violin Combo dan ditutup dengan aksi Gugun Blues Shelter. Dari keterangan pers yang diterima Medcom.id, GBS membawakan 10 buah lagu di antaranya Solid Ground, May Way Back Home, Sweet Looking Woman, Set My Soul On Fire, Woman dan One Heavy Night.



Sebelum Opening Ceremony, acara telah dibuka dengan penampilan New Blood dan Madame & Toean di Mirten Lounge sekitar pukul 2 siang. Dilanjutkan penampilan Marcomarche dan Jon Kastella di Tropical Garden pukul setengah 4 sore. 30 menit setelahnya, 3 Generation of Jazz Guitar yakni Oele Pattiselano, Tohpati dan Tio Alibasjah menghibur penonton dari TP Stage di Jazz Clinic.



The Papandayan Jazz Fest - Have Fun Go Jazz digelar selama tiga hari berturut-turut mulai 4-6 Oktober 2018 bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 83 Bandung, Jawa Barat.







