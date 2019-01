Singel "Promise" Jimin BTS Patahkan Rekor Drake

Seoul: Jimin BTS merilis debut proyek solo dalam singel Promise pada 30 Desember 2018. Lagu ini dibagikan melalui platform berbagi audio SoundCloud.



Sehari setelah dirilis, singel Promise diputar 8,5 juta kali. Angka ini mengalahkan rekor singel Duppy Freestyle milik Drake yang dirilis pada Mei lalu yang mencapai 4,9 juta kali putaran.

Mengutip NME, singel debut Jimin masuk dalam daftar 50 teratas SoundCloud dan daftar Hot & New selama dua hari. Lagu ini banyak diputar di Korea Selatan, Indonesia, Jepang dan Amerika Serikat.Sebelumnya, personel BTS RM lebih dulu merilis proyek solo self-titled pada 2015 dan mixtape Mono pada Oktober 2018. Suga dan J-Hope merilis mixtape dalam Hope World dan Agust D. Sementara V dan Jin merilis proyek solo untuk soundtrack drama Korea Hwarang.BTS terbilang cemerlang di tahun 2018. Pada September, BTS diundang dalam sidang PBB di New York. RM mengutarakan pidato inspiratif terkait kerja samanya dengan UNICEF dalam program Generation Unlimited, bagian dari strategi PBB dalam Youth 2030.Mereka menjadi grup K-pop pertama yang masuk dalam nominasi Grammy. Nama BTS mernembus daftar artis teratas dalam tangga lagu Amerika Serikat sebanyak dua kali. Oktober lalu, BTS menggelar panggung musik di O2 Arena London untuk mempromosikan album terbaru dalam Love Yourself Tour.Jelang akhir tahun, BTS merilis film dokumenter Burn The Stage. Film ini menceritakan perjalanan mereka saat menjalani 2017 Live Trilogy Episode III: The Wings Tour. Film ini dirilis dalam layar terbatas.(ELG)