Singel Terbaru Blackpink Pecahkan Rekor BTS

Seoul: Belum lama ini grup K-pop Blackpink meluncurkan singel terbaru mereka Ddu-du ddu-du. Singel ini berhasil menembus angka 450 juta tayangan dalam waktu 4 bulan 15 hari di platform YouTube.



Dilansir dari Soompi, capaian ini melampaui angka pencapaian singel DNA milik BTS yang mencapai angka tayangan 450 juta dalam waktu 10 bulan sejak dirilis pada 18 September 2017. Sedangkan video musik Ddu-du ddu du dirilis perdana di YouTube 15 Juni 2018.



Pihak YouTube juga telah mengonfirmasi singel Ddu-du ddu-du sebagai singel kedua dengan angka tayangan tertinggi dalam jangka 24 jam sejak dirilis. Pemegang rekor klip paling banyak dilihat dalam waktu 24 jam sejak dirilis masih dipegang video musik Look What You Made Me Do milik Taylor Swift.



Kurang lebih selama sepekan terakhir Blackpink tampak muncul dengan kabar baik. Pada 19 Oktober lalu, Dua Lipa menggandeng Blackpink dalam singel Kiss and Make Up. Lagu yang dirilis dalam dwibahasa tersebut merupakan proyek yang dinantikan oleh para penggemar Blackpink dan Dua Lipa.



Beberapa hari setelahnya, Blackpink yang berada di bawah naungan YG Entertainment dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan label rekaman Interscope, perusahaan yang juga menungi nama musisi besar seperti Maroon 5, Lady Gaga, Eminem, Kendrick Lamar, Madonna, serta Selena Gomez. Interscope adalah anak perusahaan label rekaman Universal Music Group (UMG).



Selain itu, Jennie juga akan tampil perdana dengan proyek solo debutnya pada 12 November mendatang. Kabar debut solo Jennie kabarnya akan disusul personel lain, Rose. Kedua personel Blackpink juga dikabarkan siap menyusul untuk melakukan proyek solo.



K-pop dengan formasi kuartet Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa akan bertandang ke Indonesia pada 19 November mendatang.











(ELG)