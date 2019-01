Presiden Korsel Puji BTS

Seoul: Moon Jae In, Presiden Korea Selatan memuji popularitas boyband BTS. Popularitas mereka dianggap mampu menarik minat orang asing untuk tertarik dengan budaya Korea Selatan.



"Banyak orang asing yang sangat bersemangat tentang K-pop seperti BTS dan drama Korea. Saya akan bekerja untuk membangun lingkungan kompetisi yang adil, di mana kreasi dari generasi kedua BTS dan generasi ketiga Hallyu dapat terjadi," papar Moon Jae In dalam konferensi pers perayaan tahun baru di Blue House, Korea Selatan, dikutip dari Soompi.

Moon Jae In juga memastikan tahun ini para kreator mendapatkan perlakuan layak yang seharusnya. Selain BTS, dia juga memuji popularitas drama Korea yang sukses laris manis di pasar negeri asing. Dia berharap, pencapaian ini dapat memajukan Korea Selatan di waktu mendatang."Dengan bangga pada budaya kita, saya akan memastikan bahwa itu digunakan untuk memajukan agenda industri masa depan sehingga setiap warga dapat menikmati pencapaian itu," tuturnya.Untuk saat ini BTS memang memiliki daya tarik lebih di beberapa negara atas karya dan aksi panggung yang progresif. Politisi dari Partai Demokrat Korea Selatan, Ahn Min Seok pernah meminta boyband BTS tampil di Korea Utara dalam rangka perayaan ulang tahun pertama deklarasi bersama Pyongyang yang dibuat selama konferensi tingkat tinggi (KTT) Korea Utara dan Selatan pada September 2018. Namun tampaknya rencana itu tak mendapat respons.BTS kembali mendapat tawaran dari Ahn Min Seok untuk tampil dalam Jung Joon Hee's Ultimate Current Affairs yang akan digelar tahun ini. Pihak agensi BigHit Entertainment yang memayungi BTS belum bisa memastikan terkait tawaran tersebut.Konser itu akan diadakan di Rungrado 1st of May Stadium atau May Day Stadium. Lokasi ini diklaim mampu menampung sekitar 150 ribu penonton.Meski terbilang membanggakan BTS mendapat sorotan lebih dari pihak pemerintah Korsel, beberapa para penggemar menanggapi hal ini dengan respons negatif. Mereka enggan jika BTS digunakan sebagai alat kepentingan politik.(ASA)