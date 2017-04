238 Nama Pemain Bola dalam Parodi Lagu Ed Sheeran

Metrotvnews.com, Jakarta: Budaya parodi tak asing lagi di era internet. Segala materi gambar, video, dan suara yang tersebar di dalam jaringan, kerap didaur ulang oleh para pengguna dalam balutan komedi. Beberapa menjadi viral dan fenomena baru, sebagian lain gagal.



Salah satu yang patut disimak adalah parodi lagu Ed Sheeran, Shape of You, yang dibuat oleh kanal Youtube Game Jam HD.

Kreator lagu remix ini mengganti semua lirik lagu dengan gabungan 238 nama panggilan pemain sepakbola dari klub-klub dunia lintas generasi. Foto pemain ditampilkan setiap kali namanya disebutkan.Uniknya, sekian nama diurutkan dalam posisi tertentu supaya sejalan dengan pengucapan lirik asli, yang suaranya mirip dengan Ed Sheeran. Sehingga lirik tanpa makna ini tak terdengar memaksa.Misalnya untuk bagian refrain, delapan baris lirik asli Shape of You berima vokal u-u-u-i.I'm in love with the shape of youWe push and pull like a magnet doAlthough my heart is falling tooI'm in love with your bodyAnd last night you were in my roomAnd now my bedsheets smell like youEvery day discovering something brand newI'm in love with your bodyDemikian pula untuk lagu parodi Game Jam HD. Konsistensi rima tetap dijaga.Grobbelaar Boateng GiroudVassel Marton James MatthewZola Shearer MamadouDennis Wise BellarabiNyatanga Cole ShittuFabianski Cruyff EduGinola Colocini RomeluNeuer Suarez BarmbyLagu parodi ini diunggah sejak Minggu 9 April 2017 dan telah ditonton lebih dari 50 ribu kali.Ed Sheeran adalah penyanyi solo asal Inggris kelahiran 17 Februari 1991. Sejak 2011, dia telah merilis tiga album studio. Shape of You adalah lagu dari album ketiga berjudul ÷ yang dirilis Maret 2017.(ELG)