Ian Antono Takjub Lihat Generasi Baru Musik Rock Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Musisi senior, Ian Antono mengaku takjub melihat generasi baru musik rock di Indonesia. Hal itu dia saksikan langsung ketika menjadi salah satu juri ajang Supermusic.id Rockin Battle.



Gitaris band legendaris God Bless ini bangga sekaligus terharu musik rock banyak diminati anak muda. Ketika ajang Supermusic.id Rockin Battle dibuka, ada ribuan grup yang mendaftar. Melihat kenyataan itu, Ian yakin musik rock bisa kembali bangkit.

"Ini fenomena yang menarik menurut saya. Ternyata antusiasme publik terhadap musik rock masih sangat luar biasa. Terbukti para band rock yang mendaftar ke SuperMusic.ID Rockin Battle banyak sekali hingga ribuan dan berasal dari berbagai daerah," kata Ian Antono dalam keterangan tertulisnya,Dari ribuan band yang mengikuti audisi, tersisa delapan band yaitu, Storm (Palembang), GHO$$ (Jakarta), Jakarta Blues Factory (Jakarta), Kasino Brothers (Yogyakarta), Equaliz (Medan), The GRGTZ (Bekasi), Killa The Phia (Aceh) dan Radioaktif (Bandung). Mereka akan tampil di final di Summarecon Mall Serpong, pada Sabtu, 6 Mei 2017.Pada audisi final nanti, barisan juri yang terdiri dari Ian Antono (God Bless), Stevi Item (Andra & The Backbone, Deadsquad), Stephan Santoso (Musikimia), dan Imanine (J-Rocks) menantang peserta untuk memperlihatkan aksi mereka dengan membawakan dua buah lagu. Lagu pertama ialah karya jagoan dari masing-masing band, sedangkan lagu kedua lagu populer yang wajib diaransemen ulang dengan karakter rock kental."Pemenangnya akan ditentukan dari bagaimana aksi mereka di atas panggung final audition SuperMusic.ID Rockin Battle.Para juri akan melihat dari semua aspek dan karakter yang diharapkan dari sebuah band rock generasi baru," ujar Gege Dhirgantara selaku Perwakilan SuperMusic.ID.Band pemenang SuperMusic.ID Rockin Battle akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan impiannya menjadi band rock papan atas Indonesia. Tidak hanya dibuatkan album kompilasi, band pemenang juga akan melakukan rekamannya di Studios 301 Sidney, Australia pada bulan Juli 2017 dengan diproduseri Stephan Santoso.Band pemenang dijamin tidak akan kekurangan panggung, karena dalam dua tahun ke depan mereka bakal selalu perform di berbagai event konser musik yang diselenggarakan SuperMusic.ID. Mereka juga akan bergabung dalam manajemen artis Megapro Communications untuk mempromosikan karya-karyanya ke telinga pecinta musik Indonesia."Jadi tidak hanya berhenti sampai menghasilkan band rock pemenang saja. Tapi kami juga berkomitmen agar para juara Rockin Battle ini bisa eksis di industri musik nasional dengan cara memberikan kesempatan manggung di berbagai konser musik bergengsi di dalam negeri dan bahkan sampai ke luar negeri. Tahap pertama, mereka bakal manggung di Australia," tutup Gege.(ELG)