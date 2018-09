Penggemar Adam Levine Nekat Naik Panggung saat Konser Maroon 5

Jakarta: Maroon 5 kembali dihadiahi aksi mengejutkan penggemar yang nekat naik ke atas panggung. Kejadian ini berlangsung saat Maroon 5 menggelar konser di Scotiabank Arena, Toronto dalam rangka tur konser Red Pill Blues.



Dalam kronologi yang diberitakan E! News, seorang penggemar perempuan itu naik ke atas panggung jelang konser Maroon 5 berakhir. Penggemar yang diketahui berusia 22 tahun itu berlari hendak menghampiri Adam Levine, tapi niat itu dihalangi oleh petugas yang dengan sigap memegangnya.



So last night at the @maroon5 concert in Toronto, this crazy girl jumped on stage and tried to attack @adamlevine ! Thanks to the quickness of security Karl, she didn't get to him! I saw her in cuffs with 3 cops after the show. Lol! pic.twitter.com/ahXvT0A3e5