Kris Wu Tanda Tangani Kontrak Rekaman Eksklusif dengan Universal

Jakarta: Kris Wu menapaki jenjang baru dalam industri musik. Mantan leader grup boyband EXO ini baru saja menandatangani kontrak kerja sama rekaman eksklusif dengan pihak Universal Music Group (UMG) pada Senin, 23 April 2018.



Dilansir dari Billboard, Senin, 23 April 2018, penyanyi yang juga bergerak sebagai produser musik, penulis lagu serta aktor itu akan merilis proyek musik dalam skala internasional bekerjasama dengan pihak Universal Music Group di Tiongkok, Interscope Geffen A&M di Amerika Serikat, Island Records di Inggris, serta UMG yang tersebar di lebih dari 60 negara, tidak termasuk Jepang dan Korea.

"Senang rasanya bisa menjadi bagian dari kolaborasi bersama Universal Music Group. Saya menikmati waktu berbagi visi dan kreasi dari musik saya," ungkap Wu dalam sebuah pernyataan."Sebagai penyanyi, penulis lagu serta produser, album yang saya kerjakan sekarang dielaborasi dengan rumit dan saya matangkan. Saya akan terus bekerja untuk memberikan karya yang lebih indah kepada semua pendengar di seluruh dunia," imbuhnya.Dari pihak label rekaman mengungkapkan pujian dan rasa bangga dapat bekerjasama dengan Kris Wu. Kerja sama dengan Kris Wu merupakan sebuah kehormatan bagi Chairman sekaligus CEO UMG, Lucian Grainge. John Janick, CEO dan Chariman dari Interscope Geffen A&M, Presiden Island Records, Darcus Besse, serta Sunny Chang selaku Chairman dan CEO UMG di Tiongkok juga menuturkan hal yang sama. Mereka kompak memuji Kris sebagai talenta berbakat di industri musik."Kami sangat senang bermitra dengan Kris dan perusahaan-perusahaan saudara kami untuk meluncurkan lagu-lagu baru secara global. Sosok yang memiliki talenta murni.""Sebagai satu di antara sejumlah produser sekaligus penyanyi dan penulis lagu terbaik, Kris memiliki ambisi mendunia dan fasih berbahasa Mandarin, Inggris, serta Korea, yang membuatnya mampu mengatasi kendala berbahasa secara unik.""Tiongkok yang kini tumbuh menjadi salah satu market musik terbesar, Universal Music Tiongkok akan melanjutkan untuk mengembangkan Kris Wu sebagai talenta asal Tiongkok terbaik dan sebagai seniman sukses baik itu di market lokal maupun dunia," ungkap Sunny Chang, Chairman sekaligus CEO UMG di Tiongkok .Kerjasama ini merupakan langah lain dari UMG yang menyarankan label Amerika Serikat terbaik mencari posisi yang lebih baik di market Tiongkok. Tahun lalu, pihak UMG menandatangai lisensi multi-tahun dengan platform musik digital terkemuka di Tiongkok, Tencent, untuk mengembangkan jangkauannya ke dalam negeri.Di samping itu, dua perusahaan tersebut bekerja sama membangun Abbey Road Studios Tiongkok dengan fasilitas rekaman canggih yang terinspirasi dari studio rekaman terkenal di London yang dibeli UMG pada 2012.Pada Oktober tahun lalu, Kris Wu menjadi yang pertama sekaligus satu-satunya penyanyi asal Tiongkok yang menduduki posisi puncak dalam tangga lagu iTunes lewat singel Deserve, hasil kolaborasinya dengan Travis Scott. Lagu tersebut menduduki peringkat 12 dalam tangga lagu Billboard kategori R&B/Hip-Hop Digital Song Sales dan ikut melambungkan posisinya ke posisi 29 dalam kategori Emerging Artists.Dalam profesi keaktoran, Kris Wu baru saja membintangi sejumlah film yakni XxX: Return of Xander Cage, Valerian and the City of a Thousand Planets, serta Journey to the West: The Demons Strike Back. Dalam waktu dekat, Kris Wu akan membintangi film Blossoms, karya sutradara Wong Kar-wai.Selain di bidang musik dan film, Kris Wu juga masih menjalin kerja sama dengan beberapa label produk diantaranya Mercedes-Benz, American Express, BVLGARI, Burberry, McDonald's dan Beats.(ELG)