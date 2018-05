Buat Lagu Baru Setelah 35 Tahun, ABBA Hanya Ingin Bersenang-senang

Jakarta: Lama tak terdengar kabarnya, grup ABBA membawa kabar menggembirakan. Grup pop asal Swedia itu mengumumkan sedang menyiapkan dua lagu baru.



Salah satu lagu baru yang akan dirilis berjudul I Still Have Faith In You. Karya ini merupakan lagu pertama ABBA dalam 35 tahun terakhir. Grup yang populer lewat lagu Dancing Queen itu memutuskan berpisah pada 1982 setelah 10 tahun bersama.



Selain menyiapkan lagu baru, ABBA juga akan menggelar tur digital. Lama tak bersama dan menyapa penggemar membuat Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson dan Frida Lyngstad begitu antusias.



"Kami tidak pernah mengatakan kami tidak akan bersatu lagi di studio. Kami mengatakan kami tidak akan bersatu kembali dalam tur dan kami memiliki tur digital ini dan merasa akan sangat menyenangkan punya lagu baru di acara itu," kata Benny Anderson seperti dikutip Femalefirst.



ABBA terakhir kali merilis pada album berjudul The Visitors pada 1981. Semasa jayanya, lagu-lagu ABBA banyak mendapat sukses di daftar tangga lagu. Namun, untuk lagu baru mereka nanti, ABBA tak punya keinginan muluk-muluk. Bisa melepas rindu para penggemarnya saja sudah cukup.



"Kami tidak khawatir tentang itu (lagu barunya tidak sukses di tangga lagu). Kami hanya ingin bersenang-senang," ujar Bjorn.



Rentang waktu 35 tahun memang bukan waktu yang sebentar. ABBA sadar wajah industri musik saat ini jauh berbeda ketika mereka sedang di puncak karier dulu. Meski begitu, ABBA berharap lagu baru mereka meraih respons positif dari generasi saat ini.



"Kami bilang, 'Mari kita coba dan lihat apa yang terjadi dan jika kami merasa ini tidak cukup bagus, kami tidak akan merilisnya. Dan jika kami merasa ini cukup bagus kami akan melakukannya.' Kami masih belum tahu apakah lagu ini bagus... Mari kita lihat nanti," kata Benny.



Lagu baru ABBA akan diputar dalam acara spesial yang diproduksi oleh NBC dan BBC pada Desember 2018. Setelah proyek ini selesai, Bjorn pun membuka kemungkinan akan ada karya-karya baru ABBA lainnya.



"Siapa tahu. Kami hanya tidak akan tur," ucap Bjorn.



