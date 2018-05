Pemesanan Tiket Pre-sale Konser Guns N' Roses di Jakarta Dibuka

Jakarta: Grup musik Guns N' Roses yang akan bertandang ke Indonesia pada November mendatang diboyong oleh promotor Unusual Entertainment bekerja sama dengan Third Eye Management (TEM).



Melalui keterangan resmi yang diterima Medcom.id, Selasa, 22 Mei 2018, tiket pre-sale dibandrol harga di bawah Rp600 ribu. Untuk melakukan pendaftaran pre-sale dapat melalui laman resmi BookMyShow.

Kedatangan Guns N' Roses ke Indonesia dalam rangka tur musik Not in This Lifetime yang sudah digelar sejak 1 April 2016 dan akan berakhir pada 25 November 2018. Mereka dijadwalkan menggelar panggung di Jakarta, Indonesia pada 8 November 2018.Guns N' Roses dijadwalkan bertandang ke Indonesia pada 8 November 2018)Perhelatan tur konser ini sekaligus menjadi panggung reuni untuk Guns N' Roses yang sempat berganti personel. Mereka akan tampil dalam formasi septet, yakni tujuh personel di antaranya Axl Rose (vokal dan piano), Duff McKagan (bass), Slash (lead guitar), Dizzy Reed (kibor), Richard Fortus (rhythm guitar), Frank Ferrer (drum) dan Melissa Reese (kibor).(ASA)