Sukses di Eropa, Transmission Festival Digelar di Jakarta

Jakarta: Setelah sukses digelar di sejumlah negara di Eropa, Transmission Festival merambah ke Indonesia. Festival musik trance itu akan digelar pada Februari 2019.



Transmission Festival merupakan acara musik trance dalam ruangan berskala besar yang berasal dari Praha yang telah diadakan sejak tahun 2006. Pada 2014, Transmission Festival mulai melebarkan sayap ke negara Eropa dan benua lain seperti Asia dan Australia.

Transmission Festival akan diselenggarakan di Jakarta untuk yang pertama kalinya di Jiexpo Kemayoran pada 9 Februari 2019. Three Angles Production berkolaborasi dengan United Music Event selaku promotor menjanjikan pengalaman tak terlupakan ketika menghadirkan Transmission Festival ke Jakarta.Berbeda dengan Transmission Festival di negara lain, Transmission Festival Jakarta akan menampilkan pertunjukan luar ruangan. Ini merupakan pertama kalinya Transmission Festival dibuat di luar ruangan."Saat ini Transmission Festival diakui sebagai salah satu dance event terkemuka di seluruh dunia yang telah menarik puluhan ribu pengunjung di setiap pertunjukan internasionalnya di seluruh dunia. Transmission Festival Jakarta juga akan hadir menjadi salah satu edisi yang ikonik karena akan menjadi pertunjukan luar ruangan pertama dalam sejarah acara Transmission yang menjanjikan suguhan penampilan dengan efek visual mengesankan," kata Three Angles Production dan United Music Event dalam siaran pers.Transmission Festival (Foto: via transmission.events)Sejumlah DJ internasional dipastikan akan hadir mengisi Transmission Festival Jakarta. Daftar para penampil baru akan diumumkan dalam tiga fase berikutnya. Untuk penjualan tiket fase awal sudah bisa dilihat di akun media sosial Transmission Festival Jakarta."Transmission dibuat dengan kombinasi gaya musik, produksi akhir berkualitas, efek spesial, live acts, dan skenografi khusus yang memberikan pengalaman sensorik tak terlupakan. Pengalaman terbaik yang dirasakan penonton ini juga turut didukung oleh dengan pengenalan tema cerita eksklusif yang terkait alur cerita. Selama menyaksikan pertunjukan para penonton akan dipandu dalam perjalanan yang turut didukung oleh Laser Spektakuler dan pertunjukan Lights," tutupnya.(ELG)