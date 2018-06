Studio Musik di Fatmawati Layangkan Protes Terkait Video Musik #2019GantiPresiden

Kami dari manajemen PT Syaelendra Studio, ingin menanggapi perihal maraknya pertanyaan keterkaitan studio kami dengan video klip 2019gantipresiden. Memang benar adanya sebagian rekaman audio dilakukan di studio kami, namun harap dipahami dan dimengerti bahwa isi rekaman audio yang dilakukan oleh pihak penyewa tidak dapat dikaitkan dengan pihak kami. Karena Syelendra Studio murni sebuah tempat usaha yang netral tanpa ada keterkaitan politik dengan pihak manapun. Mengenai video klip 2019gantipresiden, kami tentunya sudah membicarakan langsung dengan pihak penyewa mengenai keberatan kami dengan adanya pengambilan scene di dalam Syaelendra Studio yang mungkin saja bisa menggiring pihak luar untuk mengasosiasikan pihak kami dengan pilihan politik tertentu. Namun sangat disayangkan pihak penyewa tetap memunculkan beberapa scene di dalam studio kami. Adapun kami sangat menyayangkan penempelan atribut politik berupa bendera bendera bertuliskan 2019gantipresiden di berbagai lokasi luar dan dalam gedung Rossi Musik tanpa sepengetahuan manajemen gedung yang dilakukan oleh pihak penyewa. Yang kemudian kami mencabut sendiri bendera bendera tersebut dan menegur keras pihak penyewa. Dan sekarang kekhawatiran kami pun menjadi nyata dengan banyaknya pertanyaan kepada kami mengenai video klip tersebut, hingga kami diasosiasikan dengan kegiatan politik tersebut. Maka dari itu kami membuat pernyataan ini untuk menjawab dan menegaskan bahwa PT Syaelendra Buana Studio adalah tempat yang netral dan hubungan kami dengan klien kami adalah murni hanya hubungan bisnis.

