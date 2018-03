Raih Hollywood Walk of Fame, NSYNC Berkumpul Lagi

Jakarta: NSYNC dikabarkan akan reuni dalam acara penganugrahan Hollywood Walk of Fame untuk mereka. Grup vokal yang sempat mencetak beberapa karya musik ikonik di industri Hollywood itu dikabarkan datang dalam formasi lengkap untuk menerima penghargaan tersebut.



Formasi awal NSYNC digawangi Justin Timberlake bersama Lance Bass, Joey Fatone, JC Chasez dan Chris Kirkpatrick. NSYNC akan menghadiri acara bersejarah di industri Hollywood tersebut di Los Angeles pada 30 April 2018.



Kendati belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait bahwa NSYNC akan tampil dalam formasi lengkap, beberapa di antara mereka telah mengunggah foto formasi lengkap melalui Twitter, termasuk akun official NSYNC.



Rumor tersebut semakin diperkuat dengan jadwal tur konser promo album terbaru Justin, Man of the Woods yang akan dilaksanakan di Los Angeles pada waktu yang berdekatan dengan acara Hollywood Walk of Fame.



Kabar reuni ini sebelumnya telah tersiar saat Justin tampil di atas panggung Super Bowl di Minneapolis pada Februari 2018.



Kendati kini sudah berada di jalur masing-masing, NSYNC tetap menjaga komunikasi dengan baik. Formasi lengkap NSYNC terakhir kali berkumpul saat merayakan ulang tahun Chasez yang ke-40.



Sepanjang bermusik, NSYNC telah menjual lebih dari 30 juta album dan beberapa singel hits di Amerika. Mereka juga telah mendapatkan 8 piala Grammy termasuk album Celebrity sebagai album pop terbaik pada 2001.



NSYNC dikabarkan bubar sejak 2002. Sejak saat itu, Justin Timberlake mulai meniti karier sebagai solois dan merilis lima album dan berhasil memenangkan 10 piala Grammy.





(ELG)