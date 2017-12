Segudang Prestasi Taylor Swift di Dunia Musik

Jakarta: Penyanyi Taylor Swift genap berusia 28 tahun pada 13 Desember kemarin. Sepanjang karier di dunia musik, Taylor menorehkan prestasi di panggung hiburan dan memberikan sentuhan warna musik country baru sejak pertama kali tampil sebagai musikus.



Track record dan prestasi sang megastar kerap menjadi sorotan. Bahkan diprediksi Taylor akan menambah daftar panjang legenda musikus yang mendunia.



"Ya, semoga saja, menjadikan itu (bermusik) prioritas dan aku sangat senang. Anda tahu, aku melakukan yang terbaik saat tur menakjubkan dan tetap bisa menghasilkan album sukses bersama materi album yang tumbuh bersamaku tanpa pernah mengasingkan para penggemar," ujar Taylor ketika melakukan wawancara bersama stasiun Great American Country pada 2007 lalu saat ditanya soal rencananya di usia 28 tahun.



"Semuanya tentang penggemar dan aku harap itu tidak akan berubah."



Dan sekarang Taylor genap berusia 28 tahun dengan beberapa capaian yang telah diperolehnya.



1. Di usia 14 tahun, Taylor menjadi penulis lagu termuda yang menandatangani kontrak bersama Sony/ATV Music Publishing.



2. Tahun 2006 debut album Taylor Swift menjadi album bersertifikat tujuh kali multi platinum. Album pertama dari enam album studio bersertifikat platinum.



3. Taylor pertama kali masuk dalam nominasi American Music Award kategori Artist of the Year pada 2007. Setahun setelahnya ia berhasil memenangkannya. Ia telah memenangkan 19 trofi setelah masuk dalam nominasi sebanyak 25 kali.



4. Pada 2008, Taylor pertama kali masuk nominasi trofi Grammy Award kategori "Best New Artist." Lalu pada 2010 ia memenangkan trofi tersebut untuk pertama kali. Kini ia telah mengoleksi setidaknya 10 trofi Grammy Awards dan pernah masuk dalam 31 nominasi.



5. Masih di tahun 2008 Taylor masuk dalam daftar "World Most Beautiful People" versi majalah People.



6. Album Fearless tercatat sebagai best-selling album di tahun 2009, dan ia menjadi seniman termuda yang meraih penghargaan tersebut.



7. Tahun 2009 Taylor Swift menjadi tuan rumah acara Saturday Night Live dan tampil sebagai musikus bintang tamu. Ia tampil sebagai bintang tamu sebanyak dua kali.



8. Masih di tahun 2009 Taylor memenangkan trofi MTV Video Music Award pertamanya berkat single "You Belng With Me." Ia juga memenangkan enam trofi lain serta masuk dalam 17 nominasi.



9. Pada 2010 Taylor menjadi seniman termuda yang memenangkan trofi Grammy Award kategori "Album of the Year" lewat album studio keduanya, "Fearless." Saat itu usianya masih 20 tahun.



10. Taylor menyabet rekor baru dalam Guiness World Record sebagai album digital terlaris dengan penjualan tercepat di Amerika Serikat, album oleh penyanyi wanita lewat single "Speak Now" di tahun 2010.



11. Masih di tahun 2010, Taylor kembali memeroleh trofi Guinness World Record sebagai penyanyi wanita di Amerika Serikat yang masuk dalam kategori 100 lagu terbaik oleh penyanyi wanita dengan 11 lagu dalam chart. Sepuluh di antaranya merupakan debut awalnya.



12. Lagi, di tahun 2010 Taylor memulai debut kariernya sebagai pemain film "Valentine's Day."



13. Taylor masuk dalam daftar majalah Time sebagai tokoh berpengaruh di dunia dalam perayaan tahunan "100 issue" tahun 2010.



14. Sejak 2012, lima lagu Taylor Swift berada pada posisi puncak dalam daftar Billboard Hot 100.



15. Tahun 2012 Taylor muncul sebagai cover majalah Vogue untuk pertama kali. Sejak saat itu ia sudah muncul sebanyak dalam majalah moda bergengsi tersebut sebanyak dua kali.



16. Taylor pertama kali masuk nominasi Golden Globe Award di tahun 2013 kategori "Best Original Song". Terhitung hingga kini ia telah masuk nominasi sebanyak dua kali.



17. Tur album 1989 menjadi tur konser terlaris pada 2015 dengan hasil penjualan sekitar USD250 juta di seluruh dunia.



18. Taylor pertama kali memenangkan trofi Emmy Award kategori "Original Interactive Program" di tahun 2015. Setahun setelahnya, ia memeroleh penghargaan Guinnes World Record sebagai penyanyi pop wanita dengan penghasilan tertinggi sebesar USD 170 juta.



19. Tahun 2016, Taylor menjadi perempuan pertama yang memenangkan trofi "Album of the Year" lebih dari satu kali setelah memenangkan album 1989.



20. Lima dari enam album studionya berada pada posisi puncak di tangga lagu Billboard 200. Keenam albumnya masuk dalam kategori 10 besar.



21. Taylor saat ini memegang rekor terbanyak untuk Billboard Music Awards dengan 21 penghargaan.



22. Hingga Agustus 2017, video lirik "Look What You Made Me Do" paling banyak ditonton.



23. Musik video "Look What You Made Me Do" merupakan debut keberhasilan pertamanya di platform YouTube. MV ini juga menjadi yang paling banyak ditonton setelah sehari diunggah dengan total 43 juta kali ditonton.



24. Dalam seminggu, album Reputation terjual 1,22 juta kopi. Ini adalah penjualan album terbanyak sepanjang 2017.



25. Nama Taylor Swift dicatut dalam daftar "People of the Year" versi majalah Time tahun 2017.



26. "Look What You Made Me Do" membuat rekor baru sebagai single yang paling banyak diputar dalam satu hari sejak Spotify diluncurkan.



27. Tahun 2017, Fearless mendapat sertifikasi diamond oleh Recording Industry Association of America (RIAA), yang menandakan penjualan dan streaming telah melebihi 10 juta unit album.



28. Album studio kedua Taylor, Fearless, memenangkan trofi Country Music Association, Academy Country Music Award serta Grammy Award untuk kategori "Album of the Year."



