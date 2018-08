Elek Yo Band yang Terdiri dari Para Menteri akan Tampil pada Konser Amal untuk Lombok

Jakarta: Elek Yo Band, grup yang terdiri dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki (vokalis), Menaker Hanif Dakhri (gitaris, vokalis), Menlu Retno Lestari Marsudi (vokalis), Menteri PU-PR Basuki Hadi Moeljono (drummer), Menkeu Sri Mulyani (vokalis), Mendagri Tjahjo Kumolo, Menhub Budi Karya Sumadi (gitaris) dan Kepala BEKraf Triawan Munaf (pianis, keyboardist), dipastikan akan tampil dalam konser amal bertajuk Konser Kemanusiaan untuk Lombok, yang digelar di Cilandak Town Square, Kamis, 9 Agustus 2018.



Pengamat sekaligus aktivis industri musik Adib Hidayat yang turut menggagas konser amal ini mengonfirmasi langsung keterlibatan Elek Yo Band pada acara ini. Namun, Adib belum dapat memastikan apakah Elek Yo Band tampil dalam formasi lengkap atau tidak, mengingat para anggotanya yang sangat sibuk.

"Formasi belum tahu siapa saja, tetapi sejauh ini mereka masih terkonfirmasi tampil," kata Adib melalui pesan instan kepada Medcom.id, Kamis, 9 Agustus 2018.Masuknya nama Elek Yo Band menyusul sederet nama lain yang telah diumumkan sebelumnya, mereka antara lain Doddy dan Aning Katamsi, RSJ Choir, Atiek CB, Amank Syamsu, Restu Fortuna, Koes 2nd Gen, Keenan Nasution dan Krisna Prameswara, Ikang Fawzi, Rossa, Syaharani & Donny Suhendra, Giring, Trison & Eet Sjahranie, Kikan & Ian Antono, Che Cupumanik, Jimi The Upstairs, Shelomita, Ermy Kulit, Rien Djamain, Reda Gaudiamo, Andre Hehanusa, Bonita, Candil, Once, RAN, Iis Sugianto, Calvin Jeremy, Vira Talisa, Andien, dan The Soulful.Nantinya, dana yang terhimpun dalam konser ini akan disalurkan kepada korban gempa Lombok, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangna Bencana (BNPB).Adib juga menggalakan kampanye pengumpulan dana melalui situs Kitabisa.com . Hari ini, Kamis pagi, 9 Agustus 2018, dana yang terkumpul melalui situs penghimpunan dana itu mencapai lebih dari Rp156juta.(ASA)