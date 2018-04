Bocoran Album Ketiga Shawn Mendes

Jakarta: Shawn Mendes akhirnya merilis album studio ketiga. Album yang belum diketahui pasti judulnya ini akan dirilis dalam bentuk cakram padat (CD) dan digital streaming.



Melalui akun Instagram, penyanyi muda asal Kanada itu merilis daftar judul lengkap album ketiganya. Total ada 14 nomor lagu yang dimuat dalam album terbaru diantaranya In My Blood, Nervous, Lost In Japan, Where Were You In The Morning?, Like To Be You (feat. Julia Michaels), Fallin' All In You, Particular Taste, Why, Because I Had You, Queen, Youth (feat. Khalid), Mutual, Perfectly Wrong, dan When You're Ready.





Foto: Instagram/Shawn Mendes



Kabar ini baru diumumkan Shawn pada Kamis, 26 April 2018.



Yang menarik, dalam album ini Shawn berkolaborasi dengan Khalid yang lekat dengan warna musik R&B. Kehadiran Khalid menjadi daya tarik bagi para penggemar, mengingat Shawn Mendes bermain musik di jalur pop. Tampaknya ini akan menjadi sebuah kejutan bagi para penggemar Shawn Mendes.



Sebelum perilisan album ini, Shawn merilis dua singel penawar untuk album terbarunya yakni In My Blood dan Lost In Japan.



Album ketiga Shawn akan dirilis pada 25 Mei 2018 di bawah label rekaman Island Records.



Album ini merupakan karya lanjutan dari album keduanya, Illuminate yang dirilis pada 23 September 2016 melalui label rekaman yang sama. Tahun lalu Shawn absen menelurkan album terbaru karena disibukkan dengan jadwal tur musik dunia, salah satunya Illuminate World Tour yang diselenggarakan mulai 27 April 2017 hingga 18 Desember 2017.





(ELG)