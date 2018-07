Kanye West akan Produseri Album Chance The Rapper

Chicago: Dua bintang hip-hop besar, Kanye West dan Chance The Rapper akan bekerjasama dalam waktu dekat ini.



Dilansir dari NME, Kanye disebut Chance rela terbang ke Chicago demi memproduseri album baru Chance.

"Bekerja di bawahnya, bekerja dengan dia untuk albumnya sangat gila, tetapi mendengar dia mengatakan mau memproduser album saya dan datang ke Chicago itu rasanya...., bulan ini kami akan bersama-sama rekaman di Chicago" kata Chance dalam wawancara dalam acara televisi Windy City Live.Kanye adalah salah satu musisi favorit Chance. Kesempatan ini tentu bagai mimpi jadi kenyataan bagi Chance.Sebenarnya, mereka berdua sudah pernah bekerjasama, seperti pada track Ultralight Beam dan All We Got. Namun baru kali ini Kanye benar-benar turun tangan menjadi produser Chance.Chance merupakan rapper 25 tahun asal Chicago. Nama Chance The Rapper punya kredibilitas baik di dunia hip-hop, pada 2017 dia memenangkan tiga trofi Grammy Awards sekaligus.(ELG)