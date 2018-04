Sheryl Sheinafia Bercerita tentang Dinamika Hubungan dalam Fix You Up

Jakarta: Penyanyi Sheryl Sheinafia kembali merilis lagu terbarunya berjudul Fix You Up. Karya ini merupakan lanjutan dari singel kolaborasi yang dirilis sebelumnya, Sweet Talk pada 2017 bersama Rizky Febian dan Chandra Liow.



Masih seputar asmara, Sheryl ingin berbagi perasaan suka duka ketika menjalin hubungan melalui singel Fix You Up.

"Fix You Up menceritakan dinamika dalam sebuah hubungan yang ada kalanya naik dan turun, atau suka dukanya, namun salah satunya tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut," ungkap penyanyi yang dikenal gemar memainkan instrumen gitar itu dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Kamis, 19 April 2018.Sheryl Sheinafia (Foto: Facebook)Fix You Up menjadi karya ketiga Sheryl yang direkam di studio rekaman Amerika Serikat, Record Burband Studio. Lagu ini diproduseri oleh Tushar Ape dan diproduksi oleh Musica Studio's. Karya ini merupakan lagu kedua Sheryl yang dirilis dalam bahasa Inggris.Berbeda dengan karya sebelumnya yang menggandeng sejumlah musisi berkolaborasi, kali ini Sheryl ingin membagikan sesuatu hal yang personal dengan membawakannya seorang diri."Kenapa lagu ini sangat personal buat aku? Karena menceritakan tentang love - hate relationship aku dan idealisme dalam bermusik," tutur Sheryl.Namun pada video musik Fix You Up, Sheryl kembali menampilkan koreografi melalui tari kontemporer yang dibawakan bersama Hamada Abdool."Ini menjadi salah satu video klip yang seru banget penggarapannya. Sweet Talk memang seru, tapi sebagian besar di proses editingnya seperti menambahkan efek, filter, dsb. Nah, di Fix You Up seru di proses latihan narinya sampai ke hari syutingnya, karena aku menari kontemporer dan tariannya menyesuaikan dengan lirik lagunya," lanjutnya.Sheryl butuh enam kali latihan untuk dapat maksimal menampilkan tarian apik dalam video musik Fix You Up.Lagu Fix You Up dirilis resmi pada 20 April 2018 dan sudah dapat dinikmati melalui seluruh layanan digital streaming.(ASA)