Arctic Monkeys Beberkan 5 Lagu Favorit

Jakarta: Sebagai grup musik asal Inggris yang cukup digandrungi, Arctic Monkeys memiliki segmen pendengar musik yang menggemari gaya bermusik rock yang dibawakan. Dua personel band Arctic Monkeys, Alex Turner dan Matt Helders memaparkan lima singel favorit mereka.



Lima singel ini diungkap ketika Alex dan Matt bertandang ke Beats Radio 1. Pilihan lagu mereka beragam, mulai dari klasik hingga musik indie Eropa.

Kelima singel itu di antaranya Chevrolet Van dari The Nude Party, Shootout at the Plantation milik Leon Russell, A la plage dari Juniore, Una Spiaggia a Mezzogiorno dari Ennio Morricone dan Just Like a Woman yang dipopulerkan Joe Cocker.Selain membeberkan lima lagu favorit, mereka juga menyebutkan beberapa singel yang sering didengarkan sejak kecil."Ibuku lebih suka memainkan musik The Beatles untukku, sementara aku dan ayah lebih suka musik jazz dan swing. Meski mendengarkan lagu-lagu itu bersama dengan suara hewan peliharaan di mobil," kenang Turner.Arctic Monkeys termasuk band indie rock asal Inggris yang cukup lama berkiprah di panggung musik. Mereka berdiri sejak 2002 dengan formasi Alex Turner (vokal, gitar, piano), Matt Helders (drum, vokal), Jamie Cook (gitar) dan Andy Nicholson (gitar bas, backing vocals). Andy lalu hengkang setelah Arctic Monkeys merilis album debut Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006). Posisi Andy lalu digantikan Nick O'Malley .Arctic Monkeys baru merilis album keenam Tranquility Base Hotel & Casino pada 11 Mei 2018 melalui label Domino Recording Company. Dalam rangka mempromosikan album, Arctic Monkeys menggelar tur konser di beberapa negara di Amerika Utara dan Eropa sejak 2 Mei 2018 dan dijadwalkan akan berakhir sekitar 29 Oktober 2018.(ELG)